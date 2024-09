Les États-Unis formulent à la hâte une stratégie pour négocier une trêve entre Israël et le Hezbollah.

Les États-Unis élaborent rapidement une initiative de paix pour mettre fin aux hostilités entre Israël et le Hezbollah, selon trois sources proches de la situation, alors que les autorités montrent de plus en plus d'inquiétude quant à la possible expansion du conflit.