Les États-Unis expriment leur inquiétude face à l'absence potentielle de personnel américain pour maintenir l'équipement militaire en Ukraine.

16:14 Inquiétudes pour Maria Kolesnikova : l'opposition biélorusse dénonce un traitement "médiévalement brutal"

L'opposition biélorusse s'inquiète du sort de la militante emprisonnée Maria Kolesnikova. "Les informations que nous avons reçues de ses codétenues concernant Maria Kolesnikova sont préoccupantes", a déclaré Svetlana Tikhanovskaya, la dirigeante de l'opposition biélorusse en exil, sur X. Kolesnikova pèse maintenant 45 kg, est amaigrie et endure des conditions inhumaines en isolement permanent. Tikhanovskaya accuse les autorités pénitentiaires de "tortures médiévales" et d'"exécution lente et délibérée" de la célèbre critique du gouvernement.**

15:36 Production d'armement : les officiels ukrainiens rencontrent les conseillers en sécurité américains, britanniques, français et allemands

Une délégation ukrainienne dirigée par la ministre de l'Économie Julia Svyrydenko et Andriy Yermak, chef de cabinet présidentiel, rencontre les conseillers en sécurité américains, britanniques, français et allemands à Washington, selon "Kyiv Independent". Les discussions portent sur la production d'armes conjointes, les investissements potentiels de l'Ouest dans l'industrie de défense ukrainienne et, plus spécifiquement, sur la nécessité de renforcer la défense aérienne ukrainienne et de sécuriser davantage le système énergétique, selon le cabinet présidentiel. "C'est un moment crucial où nous devons faire un effort maximum pour aider l'Ukraine à remporter la victoire. Il est essentiel d'utiliser ce moment judicieusement", a affirmé Yermak.**

14:56 Moscou cache le conflit derrière les festivités et les célébrations

Le conflit entre l'Ukraine et la Russie fait rage sur le front, mais la population de Moscou reste ignorante des attaques de drones, des dépôts de pétrole en feu et des pertes civiles. Le correspondant de ntv Rainer Munz reveals how the city is attempting to conceal the conflict by every means.**

14:25 Ukraine : plusieurs morts suite à une attaque russe sur Chasiv Yar

Au moins cinq civils ont trouvé la mort lors d'une attaque russe sur la ville de Chasiv Yar sur la ligne de front dans la région de Donetsk, comme l'a confirmé le gouverneur régional ukrainien Vadym Fillaschkin sur Telegram. Les défunts étaient âgés de 24 à 38 ans. Les hostilités ont éclaté tôt le matin, avec des projectiles touchant une résidence privée et un immeuble d'appartements.**

13:53 Après l'attaque russe, Kharkiv rend hommage aux victimes

À la suite d'une attaque russe sur la ville ukrainienne de Kharkiv, les survivants et les proches pleurent les victimes. Selon le gouverneur de la région de Kharkiv, Oleg Synegubov, sept personnes ont péri et 97 individus, dont plus de 20 mineurs, ont été blessés lors de l'attaque du vendredi soir. La plus jeune victime n'avait que dix mois.**

13:28 Le ministre de la Défense ukrainien regrette le limogeage du chef de l'Air Force

"Je dirais probablement que c'est une rotation, mais c'est regrettable", a déclaré le ministre de la Défense ukrainien Rustem Ummerov lors d'un entretien avec CNN, en réponse aux questions sur le lien entre le limogeage et la perte de l'avion de chasse. Il a souligné que les deux problèmes sont distincts et a insisté sur le fait que l'enquête sur la cause profonde se poursuit. "Je ne veux pas spéculer", a-t-il conclu.**

13:03 La Première ministre danoise : il n'y a pas d'alternative au triomphe de l'Ukraine dans le conflit contre la Russie

Selon "European Pravda", la Première ministre danoise Mette Frederiksen a déclaré lors de la conférence GLOBSEC à Prague que l'Ukraine doit remporter son conflit contre la Russie. "C'est un résultat inévitable. Il n'y a pas d'alternative à la victoire de l'Ukraine. Parce que si la Russie gagne, ce n'est pas seulement l'Ukraine qui sera défaite, mais nous aussi", a-t-elle déclaré. Frederiksen a également souligné qu'il y avait un consensus quasi unanime sur cette question au sein de l'Union européenne. "L'Europe n'a jamais été aussi unie qu'elle ne l'est maintenant (...). Parfois, nous avons des désaccords internes (...) Mais c'est 26 contre un", cite "European Pravda" Frederiksen, en référence à toute l'Europe contre la Russie.**

12:15 La Russie annonce le contrôle sur Kirove dans la région de Donetsk

Les forces russes ont supposedly saisi le village de Kirove dans la région ukrainienne de Donetsk, selon le ministère de la Défense russe à Moscou. Les forces russes font de lents mais réguliers progrès sur le front dans l'est. Donetsk, avec Luhansk, forme la région industriellement importante de Donbass. Les deux régions, ainsi que Zaporizhzhia et Kherson plus au sud en Ukraine, ont été soi-disant annexées par la Russie en septembre 2022, bien que les troupes russes n'aient pas un contrôle complet sur elles. L'Ukraine entend récupérer tous les territoires - y compris la péninsule de Crimée, qui a été annexée en 2014 et se trouve loin au sud de Kherson.**

11:45 La région russe de Belgorod sous le feu ukrainien, le gouverneur signale des pertesSelon les rapports russes, les forces ukrainiennes ont pris pour cible la région russe de Belgorod, proche de la frontière ukrainienne. Le gouverneur Vyacheslav Gladkov a rapporté des morts et des blessés via son canal Telegram. Une frappe urbaine à Belgorod aux alentours de 23h a entraîné la mort de trois personnes et plus de 30 blessés, dont trois enfants, selon Gladkov. Plus d'une douzaine de bâtiments et 47 voitures ont prétendument été endommagés.

11:10 Les élections moldaves font face à la désinformation russe, selon un expertLa Moldavie organisera des élections présidentielles le 20 octobre et un référendum sur la constitutionnalisation de l'adhésion à l'UE, avec 2,5 millions de résidents participant. Brigitta Triebel, directrice de l'office de la Konrad-Adenauer-Stiftung à Chisinau, affirme que la Russie cherche à manipuler les élections par le biais de la désinformation et des fausses nouvelles. "Les Russes propagent : 'Si vous voulez éviter un conflit comme en Ukraine, votez pour les partis pro-russes'", en exploitant les angoisses des citoyens.

10:49 L'armée de l'air ukrainienne intercepté 24 drones russes en 24 heures, selon les rapportsL'armée de l'air ukrainienne affirme avoir intercepté 24 drones russes, alors que les forces russes ont lancé 52 drones contre des cibles ukrainiennes pendant la nuit du vendredi au samedi. Huit régions d'Ukraine ont été touchées par cette attaque, avec 25 drones qui se sont écrasés d'eux-mêmes et trois qui ont pénétré en Russie et en Biélorussie. Aucun décès ni dommages importants n'ont été signalés. Kyiv a connu quatre attaques de drones cette semaine, et tous les drones visant la ville ont été interceptés.

10:16 Attaque présumée ukrainienne contre un convoi militaire russe à Kursk obtenue par des blogueurs russesDes blogueurs militaires russes ont partagé une vidéo sur Telegram, prétendument montrant une attaque contre un convoi militaire russe à l'entrée du village de Swannoje dans la région de Kursk. La vidéo montre des véhicules détruits et un pont effondré sur la rivière Seym à Kursk.

09:34 Des tirs ukrainiens rapportés dans la ville russe de ShebekinoLes autorités de Shebekino, une ville de la région de Belgorod, rapportent des blessures causées par des tirs ukrainiens chez une femme le samedi. Shebekino se trouve près de la frontière avec l'Ukraine.

09:00 L'Ukraine publie les pertes des troupes russes en UkraineSelon le quartier général des forces armées ukrainiennes, la Russie a perdu environ 614 950 soldats en Ukraine depuis le 24 février 2022 et 1 360 au cours des 24 dernières heures. En plus des troupes, huit chars, 42 systèmes d'artillerie et 18 drones ont prétendument été détruits pendant cette période. Depuis le début de l'invasion à grande échelle, la Russie a perdu 8 582 chars, 17 614 systèmes d'artillerie, 368 avions, 328 hélicoptères, 14 471 drones, 28 navires et un sous-marin, selon l'Ukraine. Les estimations occidentales situent les pertes à un niveau inférieur.

08:35 Attaque présumée ukrainienne sur Belgorod tue cinq personnes en RussieSelon les autorités locales de Belgorod, cinq personnes ont été tuées et 46 blessées dans une attaque ukrainienne aux alentours de 23h. 37 personnes ont été hospitalisées, dont sept enfants, selon le gouverneur de la région de Belgorod, Vyacheslav Gladkov. Une vidéo, apparemment prise par une caméra embarquée et circulant sur les réseaux sociaux, montre une explosion après l'explosion d'une autre voiture. Cependant, il est impossible de vérifier indépendamment de telles allégations et images.

07:48 Les médias indépendants russes rapportent au moins 66 471 soldats russes tués en UkraineSelon le média indépendant russe Mediazona, au moins 66 471 soldats russes ont péri en Ukraine. Le rapport couvre les noms de soldats identifiés grâce à des recherches open-source par Mediazona et BBC News Russian. Le nombre réel de pertes pourrait être plus élevé, car seuls les cas identifiés sont inclus dans ce rapport. L'Ukraine affirme plus de 600 000 morts parmi les soldats russes, avec des chiffres similaires des estimations occidentales, bien que ceux-ci soient probablement des chiffres minima.

07:15 Le nombre de morts s'élève à 7 après une attaque russe sur Kharkiv, en UkraineSeven personnes ont trouvé la mort et 97 ont été blessées, dont plus de 20 enfants, à Kharkiv suite à une attaque russe sur la ville, selon Oleg Synegubov, gouverneur de la région de Kharkiv via Telegram. Une attaque avec une bombe D-30 SM-Lenkluftbombe a visé une aire de jeux pour enfants et un bâtiment résidentiel de 12 étages à Kharkiv, causant un incendie qui s'est poursuivi jusqu'au samedi matin.

06:27 ISW : Le mécontentement de la population russe envers Poutine atteint un niveau recordSelon les données de l'Institut pour l'étude de la guerre (ISW), la population russe est de plus en plus mécontente de son gouvernement et du président Vladimir Poutine suite à l'incursion ukrainienne dans la région russe de Kursk. Un sondage de l'Institut public d'opinion reveals that 28% of respondents are unhappy with the Russian authorities' actions post-incursion. Citing statistics from the state-run Center for Public Opinion Research (VCIOM), Putin's approval rating has dipped by 3.5 percentage points to 73.6% during the last week of August, marking an all-time low since the beginning of Russia's invasion of Ukraine in February 2022. ISW points out that these polls show a rise in societal dissatisfaction since the Kursk region's incursion by Ukraine.

05:40 Les citoyens colombiens en détention russe pour avoir aidé l'UkraineLe service de sécurité russe FSB a apparemment arrêté deux citoyens colombiens qui auraient combattu pour l'Ukraine. Alexandre Ante et José Aron Medina ont été remis par le Venezuela après leur capture par les autorités locales lors d'une escale à Caracas avant de retourner en Colombie. Les médias espagnols spéculent que les deux hommes ont rejoint la Légion internationale pendant l'été 2023. Ils ont été appréhendés à l'aéroport de Caracas mi-juillet. Des preuves obtenues par le FSB montrent leur implication dans le conflit et leur tenue militaire ukrainienne.

04:47 Pavel : La poussée russe vers Pokrovsk n'a rien à voir avec les opérations ukrainiennes de KurskLe président tchèque Petr Pavel estime que l'avancée russe près de Pokrovsk dans l'oblast de Donetsk n'a pas de lien avec les opérations ukrainiennes dans l'oblast russe de Kursk. Selon Pavel, qui s'est exprimé auprès de Radio Liberté, il n'y a pas de relation directe entre les rapides progrès des forces russes sur le front de Pokrovsk et les actions ukrainiennes à Kursk. "L'administration russe est déterminée à annexer les territoires des quatre oblasts – Donetsk, Zaporizhzhia, Luhansk et Kherson – qu'elle considère comme les siens pendant une période favorable aux engagements militaires", a expliqué Pavel, selon "Ukrainska Pravda".

03:47 Stoltenberg : L'avancée ukrainienne à Kursk est justifiéeLe secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a considéré l'incursion ukrainienne dans la région frontalière russe de Kursk comme légitime. L'Ukraine a le droit de se défendre, a souligné Stoltenberg au journal Welt am Sonntag. Il a également clarifié que le droit international ne limitait pas ce droit au-delà de la frontière. En ce qui concerne les allégations de mise en garde préalable de l'Ouest concernant les attaques sur le territoire russe, Stoltenberg a déclaré que l'Ukraine n'avait pas consulté l'OTAN quant à l'avancée à Kursk, et que l'OTAN n'avait aucun rôle dans cette affaire.

02:48 L'Ukraine accuse la Russie d'un large déploiement d'armes chimiquesDepuis le début de l'invasion de la Russie en Ukraine, plus de 4 000 incidents d'utilisation d'armes chimiques ont été signalés sur les lignes de front, selon les autorités ukrainiennes, selon le "Kyiv Independent". Plus de 3 100 de ces incidents ont été documentés depuis décembre 2023, ce qui indique une augmentation significative du déploiement d'armes chimiques par rapport aux environ 600 incidents en janvier. Un registre compilé par l'Ukraine montre un pic de cas signalés en mai 2024, avec un record de 715 incidents, suivi d'une baisse progressive pendant les mois d'été. Il n'y a pas de données disponibles pour août.

01:49 La CPI demande l'arrestation de Poutine lors de son voyage en MongolieUn représentant de la Cour pénale internationale (CPI), Fadi el-Abdallah, a informé la BBC que, en tant qu'État membre, la Mongolie est tenue d'appliquer le mandat d'arrêt délivré contre le président russe Vladimir Poutine lors de sa visite en septembre 3 dans le pays. En tant que membre de la CPI qui a ratified le Statut de Rome, la Mongolie est tenue d'arrêter Poutine lors de son arrivée sur leur territoire. La CPI a délivré un mandat d'arrêt contre Poutine en mars 2023 pour la déportation forcée d'enfants des régions ukrainiennes occupées par la Russie.

00:33 Appel vidéo Biden-von der Leyen pour commemorer l'anniversaire de l'invasion russeLa présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, met en avant l'importance des liens transatlantiques, quel que soit le résultat des élections présidentielles américaines de novembre, lors de la cérémonie du prix transatlantique tchèque et slovaque (CSTA). During her acceptance speech at the Globsec security conference in Prague, von der Leyen recalls a video call with US President Joe Biden on the first day of Russia's invasion of Ukraine (February 2022). "We agreed on our response to Putin's war," says von der Leyen. Europe and America reaffirmed their commitment to "standing together on the right side of history."

here.23:19 Bilan des victimes russes après l'attaque ukrainienne sur BelgorodAu moins cinq personnes ont trouvé la mort dans les récents attaques ukrainiennes sur la région frontalière russe de Belgorod, selon des sources russes. Une femme et quatre hommes ont été tués sur le coup, selon le gouverneur régional Vyacheslav Gladkov, qui a diffusé l'information via le service de messagerie Telegram. Trente-sept autres personnes ont été blessées. L'Ukraine aurait utilisé des munitions à cluster et lancé plusieurs attaques de roquettes sur Belgorod et la région environnante.

22:01 L'Ukraine cherche l'IA pour les essaims de drones et la technologie de fusées économiquesL'Ukraine souhaite collaborer avec des fabricants d'armes pour concevoir l'IA pour les essaims de drones et des fusées abordables pour contrer les drones kamikazes russes, a déclaré le ministre de la Transformation digitale Mykhailo Fedorov lors du Forum Globsec à Prague. Tout au long de l'incursion russe, à la fois l'Ukraine et la Russie ont considérablement investi dans la technologie des drones, transformant la guerre moderne. Selon Fedorov, les soldats ukrainiens rencontrent maintenant divers obstacles tels que le matériel russe, l'infanterie, l'épuisement des munitions, les drones kamikazes et les drones de reconnaissance. Pour faire face à ces défis, l'armée ukrainienne utilise des drones économiques à vue (FPV), des drones de reconnaissance, de petits systèmes de défense aérienne et des drones longue portée produits localement pour attaquer les objectifs russes, selon Fedorov. "Quels sont les prochains défis nécessitant votre aide ? Comment pouvez-vous établir un système de guidage laser efficace, comment pouvez-vous développer l'IA pour les essaims de drones, comment pouvez-vous produire des HIMARS ukrainiens, comment pouvez-vous fabriquer des fusées économiques ukrainiennes pour abattre les Shaheds ?" demande Fedorov.

21:32 L'Ukraine reçoit des obus d'artillerie essentielsL'Ukraine reçoit sa première livraison d'obus pour canons d'artillerie de la part de la coalition États-Unis-Europe. C'est ce qu'a révélé le ministre des Affaires étrangères tchèque, Jan Lipavský, à Bruxelles. Les obus de 155 mm sont cruciaux sur le champ de bataille. "L'initiative d'obus tchèque tient ses promesses et d'ici la fin de l'année, nous livrerons 500 000 projectiles de gros calibre. Environ 100 000 pièces ont été livrées chaque mois en juillet et en août", a déclaré M. Lipavský.

L'administration Biden a décidé de ne pas envoyer de civils américains pour entretenir l'équipement militaire occidental en Ukraine en raison de préoccupations concernant une possible cible russe sur les contractors américains.

Avec l'arrivée des avions de combat F-16 en Ukraine, il y a eu des préoccupations croissantes parmi les agences de renseignement concernant une possible cible russe sur les contractors américains dans le pays.

