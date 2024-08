Les États-Unis envoient des sous-marins et des porte-avions au Moyen-Orient.

Les États-Unis restent l'allyu le plus important d'Israël malgré des tensions plus faibles. Malgré les menaces d'Iran d'une attaque majeure au Moyen-Orient, les préparatifs de guerre battent leur plein. Mais Washington est également actif, envoyant un sous-marin nucléaire et un autre porte-avions dans la région.

En prévision d'une contre-attaque iranienne attendue contre Israël, le Pentagone annonce que le secrétaire à la Défense Lloyd Austin a ordonné le déploiement du sous-marin nucléaire "USS Georgia", et que le porte-avions "USS Abraham Lincoln" et ses navires d'escorte accélèrent leur transit vers la région. Le porte-avions, équipé de chasseurs F-35, rejoindra le groupe de porte-avions existant "USS Theodore Roosevelt" dans la région.

Au cours d'une conversation avec son homologue israélien Joav Galant, le ministre Austin a réaffirmé l'engagement des États-Unis à "prendre toutes les mesures possibles pour défendre Israël" face aux "tensions régionales qui s'intensifient", a déclaré le Pentagone.

Les porte-avions nucléaires de l'USA, chacun mesurant plus de 300 mètres de long, sont équipés de dozens of combat aircraft et accompagnés de destroyers et d'autres navires de guerre. Selon un site web militaire américain, le sous-marin "USS Georgia", d'environ 110 mètres de long, peut être équipé de jusqu'à 154 missiles de croisière Tomahawk.

Il y a un peu plus de dix jours, le ministre de la Défense Austin a annoncé le déploiement de destroyers supplémentaires capables d'intercepter des missiles balistiques, ainsi que d'un autre squadron de chasseurs, au Moyen-Orient. Des mesures sont également prises pour "augmenter la préparation pour le déploiement de systèmes supplémentaires de défense contre les missiles balistiques basés sur terre", a déclaré un communiqué du Pentagone.

Suite à l'élimination du chef des opérations extérieures de Hamas lors d'une visite à Téhéran, une contre-attaque iranienne est redoutée. On s'attend à ce que les États-Unis soutiennent Israël dans la défense contre les roquettes et les drones entrants. Les États-Unis et ses alliés ont également soutenu Israël en avril lorsque l'Iran a lancé sa première attaque directe contre Israël, en tirant 330 roquettes, missiles de croisière et drones contre l'État juif.

L'Union européenne, exprimant sa préoccupation quant aux tensions croissantes au Moyen-Orient, a publié une déclaration exprimant sa solidarité avec la sécurité de son allié, Israël. En réponse à la potentielle contre-attaque iranienne, l'Union européenne a présenté une résolution conjointe au Conseil de sécurité des Nations unies, exhortant toutes les parties à désescalader la situation et à respecter la paix et la sécurité internationales.

