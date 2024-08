Les États-Unis enregistrent une augmentation significative de 117% des décès liés à la chaleur depuis 1999

Les décès aux États-Unis attribués à la chaleur ont augmenté de manière significative ces dernières années, selon une récente étude publiée dans JAMA. Entre 1999 et 2023, les décès liés à la chaleur ont augmenté de 117 %, entraînant environ 21 518 décès.

Les chercheurs, utilisant des données du CDC, ont reconnu que le nombre de décès annuels fluctuait avant 2016, avec des pics en 2006 et 2011. Cependant, après 2016, l'étude a révélé une augmentation régulière. En moyenne, la diminution annuelle des décès liés à la chaleur était de 1,4 % de 1999 à 2016. En revanche, une augmentation annuelle de 16,8 % a été observée entre 2016 et 2023.

Les chercheurs suspectent que ces décès sont sous-estimés.

"La manière dont les certificats de décès sont établis, les personnes qui les remplissent peuvent ne pas être pleinement conscientes des circonstances ayant conduit au décès. Par conséquent, nous ne faisons que gratter la surface de ce problème", a déclaré le co-auteur Dr. Jeffrey Howard, professeur associé de santé publique à l'Université du Texas à San Antonio. "La tendance persistante indique qu'il y a probablement de nombreux décès supplémentaires que nous ne pouvons pas prendre en compte."

Identifier les décès liés à la chaleur peut s'avérer difficile en raison de leur ambiguïté.

Malgré l'absence de cause claire comme un accident de voiture, certains professionnels de la santé prennent de plus en plus conscience de l'impact du réchauffement planétaire sur la santé publique. Le Dr Catharina Giudice, médecin urgentiste et fellow en changement climatique et santé humaine à l'Université Harvard, a partagé ses réflexions.

"Lors de l'établissement d'un certificat de décès, on prend une décision informée en fonction des informations disponibles", a déclaré Giudice. "À mesure que la conscience de la mortalité liée au changement climatique s'accentue chez les médecins, il est possible que cela contribue à la tendance émergente au fil du temps."

D'ici la fin de ce siècle, la population mondiale devrait probablement faire face à plusieurs semaines de chaleur potentiellement mortelle chaque année, selon une étude de 2022. Même des activités courantes comme la randonnée dans le Grand Canyon ou la course en éducation physique, ou simplement rester chez soi sans climatisation pourraient s'avérer fatales dans de telles conditions extrêmes.

L'Organisation météorologique mondiale considère la chaleur extrême comme la principale cause de décès liée au temps aux États-Unis, mais ce phénomène échappe souvent à l'attention du public. Contrairement aux catastrophes naturelles comme les ouragans, les dangers liés à la chaleur passent souvent inaperçus, car il n'y a pas de visuels saisissants pour rappeler les risques.

La chaleur peut entraîner la mort de 17 manières différentes, nombreuses liées à des problèmes cardiaques et respiratoires. Les groupes vulnérables comprennent les nourrissons, les personnes âgées, celles ayant des maladies chroniques et les personnes souffrant d'obésité.

Les décès liés à la chaleur peuvent inclure le suicide, la noyade et l'homicide, des phénomènes que cette étude n'a pas pu quantifier.

Howard espère que de telles recherches sensibiliseront, incitant à des mesures préventives et réduisant le nombre de décès inutiles.

"Cela devrait servir de rappel saisissant que plus d'attention devrait être accordée à ce problème, surtout dans les régions à haut risque", a insisté Howard.

Les experts en santé publique ont recommandé aux gouvernements d'investir dans des infrastructures qui peuvent réduire les températures, comme planter des arbres

