Les États-Unis devraient poursuivre des cybercriminels iraniens accusés d'avoir infiltré les opérations numériques de la campagne Trump.

D'après deux sources fiables, les inculpations potentielles contre les cybercriminels iraniens pourraient être rendues publiques dans la semaine à venir.

Il est prétendument affirmé que ces hackers iraniens ont acquis des documents confidentiels de la campagne Trump et les ont diffusés aux médias pour susciter la division lors de la course politique. Les hackers ont prétendument infiltré la boîte mail de Roger Stone, confident de Trump, en juin, en se concentrant sur le personnel de campagne, selon les services de renseignement américains. CNN a rapporté cette information en premier.

Les autorités américaines suspectent que ces hackers sont affiliés aux Gardiens de la Révolution islamique d'Iran.

CNN a contacté le département de la Justice pour obtenir une réponse à l'action légale imminente contre les hackers.

La poursuite américaine attendue, annoncée précédemment par The Washington Post, représente une importante entreprise du gouvernement américain pour dévoiler les plans d'ingérence étrangère cachés avant leur impact sur les électeurs du cycle électoral de 2024. Les autorités ont annoncé des chefs d'accusation contre des personnes de l'agence de presse d'État russe RT pour son alleged financement secret d'une société renforçant les influenceurs américains de droite la semaine dernière.

Dans un discourstenu à la Columbia Law School jeudi, le responsable principal de la sécurité nationale du département de la Justice, Matthew Olsen, a mis en garde contre une "attaque" des régimes autoritaires cherchant à manipuler les élections à venir.

"Actuellement, nos adversaires prennent des mesures pour influencer secrètement nos élections et miner notre démocratie", a déclaré Olsen. "Les régimes autoritaires, comme la Russie, l'Iran et la Chine, sont déterminés à altérer les opinions de l'électorat avant les élections à venir, croyant que cela servira leurs intérêts et affaiblira les États-Unis."

Les officiels américains étaient principalement mal préparés pour faire face aux tactiques de manipulation russe lors de l'élection de 2016 et ont été lents à reconnaître ouvertement l'activité. Certains de ces mêmes officiels américains font des efforts pour éviter de répéter cette erreur en 2022.

La poursuite américaine attendue est un pas important dans le domaine politique, visant à dévoiler les plans d'ingérence étrangère avant qu'ils n'affectent les élections. À la lumière de ces inculpations potentielles, il est crucial que la communauté politique reste vigilante contre les menaces cyber étrangères.

