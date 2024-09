Les États-Unis devraient inculper deux Russes présumés impliqués dans des opérations massives de blanchiment d'argent de plusieurs milliards de dollars.

L'un des individus est considéré comme l'un des blanchisseurs d'argent illégaux les plus anciens aux yeux des forces de l'ordre américaines, selon les sources. Aucun des individus russes n'est actuellement en détention aux États-Unis, et le département d'État offre une récompense de 10 millions de dollars pour des informations menant à leur arrestation ou à leur condamnation. Il est également prévu que le département du Trésor imposera des sanctions à au moins l'un des individus, selon les sources.

Les deux individus sont suspectés d'avoir aidé des sites de "carding", qui vendent des détails de cartes de crédit et de débit volées. Les sites ont annoncé des données financières prélevées sur plus de 30 millions d'Américains, ont mentionné les sources. De plus, des sommes importantes de paiements de rançon et de ventes illégales de drogues via le darknet sont believed to have transité à travers des comptes crypto liés à l'un des services de l'homme.

Cette opération se déroule alors que le président ukrainien Volodymyr Zelensky est prévu pour rencontrer le président Joe Biden et la vice-présidente Kamala Harris jeudi à Washington, D.C. Zelensky est censé plaider pour une aide accrue des États-Unis pour contrer la guerre de la Russie en Ukraine.

Biden a fait allusion à la crackdown sur les présumés cybercriminels russes dans un communiqué jeudi, déclarant que les États-Unis avaient "pris des mesures aujourd'hui pour perturber un réseau mondial de cryptomonnaie, en collaboration avec des partenaires internationaux".

Ce rapport est actuellement en développement et sera mis à jour.

