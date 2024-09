Les États-Unis dévoilent un plan d'aide militaire de 8 milliards de dollars pour l'Ukraine.

Le président actuel des États-Unis utilise les fonds restants, d'environ 5,5 milliards de dollars, de son mandat pour aider l'Ukraine dans sa lutte contre l'hostilité russe. Cet aide comprend le déploiement d'un système de défense aérienne Patriot supplémentaire, divers types de missiles et une formation supplémentaire pour les pilotes de chasse F-16.

Dans un récent communiqué, le président Joe Biden a annoncé le renforcement de l'aide militaire à l'Ukraine, ainsi que d'autres mesures, pour aider l'Ukraine à remporter ce conflit.

Le département de la Défense a également annoncé un paquet d'aide à la sécurité de 2,4 milliards de dollars. Tous ces fonds doivent être utilisés avant la fin du mandat de Biden cette année, car ils appartiennent à l'"Autorité de retrait présidentiel", qui n'exige pas l'approbation du Congrès.

Le président Biden a également mis en avant l'expansion des programmes de formation de pilotes F-16. L'année prochaine, 18 pilotes supplémentaires seront formés pour compléter les 6-10 avions de chasse actuellement en usage en Ukraine. Des engagements de 79 avions F-16 ont été faits par les alliés occidentaux pour les années à venir, mais le manque de personnel nécessite une formation approfondie et du temps.

Défenses Patriot supplémentaires

Les États-Unis ont annoncé des systèmes et des missiles Patriot supplémentaires pour l'Ukraine, qui renforceront ses défenses actuelles, complétés par trois unités allemandes actuellement en usage. Des unités supplémentaires ont été promises par les Pays-Bas et la Roumanie, bien que l'Ukraine affirme qu'un total de 25 unités sont nécessaires pour une défense aérienne efficace.

Outre le nouveau système Patriot, les États-Unis ont l'intention de livrer des munitions JSOW, capables de frapper des cibles au sol à partir d'avions F-16 dans un rayon de 100 kilomètres, et des missiles AMRAAM, qui peuvent intercepter efficacement les missiles entrants pour les avions de chasse d'ici 2025.

Sanctions contre la Russie

En réponse aux évasions de sanctions et au blanchiment d'argent de la Russie, le département de la Justice des États-Unis, le département du Trésor et la communauté du renseignement, en coordination avec les partenaires internationaux, ont démantelé un réseau mondial de cryptomonnaie. Les États-Unis s'engagent à continuer d'imposer des coûts à la Russie pour ses actions en Ukraine et à affaiblir l'industrie de défense russe.

Le président des États-Unis, Joe Biden, prévoit de tenir une réunion du groupe de contact sur la défense de l'Ukraine de haut niveau en Allemagne le mois prochain, réunissant plus de 50 pays soutenant les efforts de défense de l'Ukraine contre l'agression russe. Selon Biden, "mon message est clair : les États-Unis fourniront le soutien

