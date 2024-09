Les États-Unis dévoilent un énorme plan d'aide militaire de 8 milliards de dollars pour l'Ukraine.

Le président actuel des États-Unis, Biden, a obtenu le feu vert pour utiliser des milliards de dollars jusqu'à la fin de son mandat pour soutenir l'Ukraine. Ce soutien comprend l'acquisition d'un autre système de défense aérienne Patriot, divers types de munitions et des séances de formation supplémentaires pour les pilotes de F-16.

Les États-Unis renforceront l'arsenal d'armes défensives de l'Ukraine dans sa lutte contre l'agression russe. Biden a annoncé ce paquet d'aide d'urgence avec un renforcement de l'assistance en matière de sécurité pour l'Ukraine, accompagné de stratégies supplémentaires pour aider l'Ukraine à émerger vainqueur.

Ces fonds, totalisant 5,5 milliards de dollars dans le cadre de l'"autorité de prérogative du président", n'ont pas besoin de l'approbation du Congrès. En outre, le ministère de la Défense a également annoncé un paquet d'aide à la sécurité de 2,4 milliards de dollars.

Biden a annoncé une expansion de la formation de pilotes de F-16, avec 18 personnes supplémentaires prévues pour être formées d'ici l'année prochaine. Plusieurs partenaires internationaux ont promis de fournir à l'Ukraine 79 avions F-16. Cependant, l'Ukraine lutte actuellement contre un manque de main-d'œuvre pour mener une formation aussi extensive, qui peut coûter cher et prendre plus d'un an. Selon les rapports, au moins six à dix avions F-16 sont déjà en utilisation en Ukraine, dont un a été abattu précédemment.

Système de défense aérienne Patriot

La promesse de Washington d'un autre système Patriot et de missiles supplémentaires pourrait potentiellement protéger efficacement l'Ukraine. Deux unités américaines et trois unités allemandes sont déjà en opération dans le pays attaqué par la Russie, avec un soutien supplémentaire des Pays-Bas et de la Roumanie. Cependant, selon Kiev, il pourrait falloir environ 25 systèmes Patriot pour assurer une défense aérienne complète.

Biden a également annoncé la livraison de munitions JSOW qui peuvent cibler des objectifs terrestres à partir d'avions F-16, à une distance d'environ 100 kilomètres. De plus, des missiles AMRAAM, conçus pour intercepter des missiles entrants, sont prévus pour être livrés en 2025.

Nouvelles sanctions contre la Russie

Biden s'est opposé aux sanctions russes contournées et au blanchiment d'argent, déclarant que le département de la Justice, le département du Trésor et la communauté du renseignement des États-Unis, ainsi que des partenaires étrangers, ont pris des mesures pour démanteler un réseau mondial de cryptomonnaie. "Les États-Unis maintiendront l'imposition de sanctions contre la Russie en raison de son implication dans le conflit ukrainien et limiteront les ressources pour le secteur de la défense russe."

Biden a également annoncé un sommet de haut niveau du groupe de contact sur la défense de l'Ukraine en Allemagne le mois prochain, pour consolider le soutien de plus de 50 pays soutenant la défense de l'Ukraine contre l'agression russe. "Avec ce soutien, je souhaite transmettre un message clair : les États-Unis fourniront à l'Ukraine l'aide nécessaire pour mettre fin à cette guerre."

Reconnaissance de Zelensky

Le président ukrainien Zelensky a exprimé sa reconnaissance envers Biden pour l'aide

