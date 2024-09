Les États-Unis déclarent une aide de 375 millions de dollars pour l'Ukraine, affirmant ainsi leur engagement et leur soutien inébranlables.

Le paquet d'aide, presque deux fois plus important que les livraisons précédentes, comprend des obus d'artillerie, des systèmes de défense aérienne, des missiles antitank et d'autres armes et équipements essentiels que les États-Unis ont fournis à l'Ukraine.

Dès mercredi, le président Joe Biden et d'autres dirigeants mondiaux ont signé une Déclaration conjointe d'engagement en faveur de la récupération et de la reconstruction de l'Ukraine, s'engageant à apporter une aide "à l'avenir, à la fois en temps de guerre et en temps de paix". Cette déclaration a été faite conjointement avec la visite du président ukrainien Volodymyr Zelensky aux États-Unis pour l'Assemblée générale des Nations unies et les réunions à la Maison Blanche.

During his address at the UN, Zelensky urged the global community to unite against what he deemed to be Russia's "colonial war."

"The world has faced its fair share of colonial wars and scheming from powerful nations at the expense of smaller ones," Zelensky stated. "Ukrainians will never comprehend why anyone in the world would justify imposing such a brutal colonial past—one that no one benefits from today—on Ukraine now, instead of a peaceful, tranquil existence."

Jeudi, Zelensky est prévu pour rencontrer Biden et la vice-présidente Kamala Harris à Washington, D.C., où il a promis de présenter sa "stratégie de victoire" contre la Russie. Ce plan comprend la demande de longue date de Kyiv d'utiliser des missiles américains à longue portée pour frapper profondément en Russie, une demande que l'administration Biden a constamment refusé d'accorder.

Mercredi, Biden a promis une série de mesures pour renforcer l'armée ukrainienne. Il a affirmé que son administration était "résolue à garantir que l'Ukraine dispose des ressources nécessaires pour émerger vainqueur de son combat pour la survie".

En outre, Biden annoncera jeudi un important paquet d'aide sécuritaire pour l'Ukraine, selon des sources anonymes qui ont parlé à CNN. Ce paquet devrait comprendre des armes et d'autres capacités.

Les 6 milliards de dollars restants de l'autorité de retrait présidentiel inutilisée, qui expire à la fin du mois, seront presque certainement engagés pour l'Ukraine par l'administration Biden et expédiés au cours des mois suivants, selon CNN.

La pénurie d'armes excédentaires que les États-Unis étaient prêts à fournir à l'Ukraine a nécessité l'annonce de plus petits paquets d'aide militaire totalisant environ 200 millions de dollars au cours des derniers mois.

