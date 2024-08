Les États-Unis débloquent 3,5 milliards de dollars à Israël pour dépenser en armes et équipements militaires américains, des mois après que le Congrès ait approuvé

Le département d'État a informé les parlementaires jeudi soir que l'administration Biden avait l'intention de libérer des milliards de dollars de financement militaire étranger à destination d'Israël, a déclaré une source. Cet argent provient du projet de loi budgétaire supplémentaire de 14,1 milliards de dollars pour Israël, adopté par le Congrès en avril, ont déclaré les sources.

Ce financement est en quelque sorte de l'argent que Israël peut utiliser pour acheter des systèmes d'armes avancés et autres équipements aux États-Unis via le programme de financement militaire étranger.

Des sources ont déclaré à CNN qu'il n'était pas inhabituel que cela prenne du temps pour que l'argent soit libéré de ces enveloppes. Mais le financement a été libéré cette semaine alors qu'Israël et la région plus large se préparaient à une attaque par l'Iran et/ou le Hezbollah suite aux assassinats par Israël de dirigeants seniors de Hamas et du Hezbollah à Téhéran et Beyrouth plus tôt ce mois-ci.

Israël ne recevra pas immédiatement 3,5 milliards de dollars d'armes fabriquées aux États-Unis. Au lieu de cela, le financement est destiné à Israël pour acquérir des systèmes qui sont en cours de construction et ne seront probablement pas livrés avant plusieurs années. Le financement supplémentaire a également alloué des milliards de dollars d'équipement que le Pentagone peut prélever dans ses propres stocks pour les envoyer directement à Israël sur une période beaucoup plus courte.

