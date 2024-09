Les États-Unis critiquent les activités de la Chine en mer de Chine méridionale.

Les États-Unis ont critiqué les actions de la Chine envers les bateaux philippins dans la mer de Chine méridionale. Selon le département d'État américain, ces actions sont considérées comme "dangeruses et escaladantes", empiétant sur les "opérations maritimes légales" des Philippines dans la mer de Chine méridionale.

Le porte-parole du département d'État américain, Matthew Miller, a déclaré : "Un navire de garde-côte chinois a délibérément heurté trois fois un navire de garde-côte philippin tout en accomplissant ses devoirs de navigation dans la zone économique exclusive (ZEE) des Philippines, causant des dommages au navire et mettant en danger la sécurité de l'équipage."

Cinquième incident en un mois

Il existe un différend territorial entre la Chine et les Philippines dans la mer de Chine méridionale. Ce week-end, les deux pays se sont mutuellement accusés d'être responsables d'une collision entre leurs navires de garde-côte dans une zone contestée. Il y a eu plusieurs incidents similaires, en particulier près des îles Spratly contestées, qui se produisent fréquemment ces dernières semaines. C'était le cinquième incident de ce type en un mois.

Le régime chinois affirme sa souveraineté sur une grande partie de la mer de Chine méridionale, qui coïncide avec les zones revendiquées par les Philippines, Brunei, Malaisie, Taïwan et le Vietnam. Un tribunal international a jugé en 2016 qu'il n'y avait aucune justification à la revendication de propriété de la Chine, mais l'autorité chinoise n'a ni reconnu ni respecté cette décision. Dans la mer de Chine méridionale, la Chine a construit sept îles artificielles, certaines étant équipées de radar, de pistes d'atterrissage et de systèmes de missiles sol-air. La mer, qui transporte environ 3 000 milliards de dollars de marchandises par an via le transport maritime international, est considérée comme vitale à la fois pour la navigation et le commerce internationaux. Des réserves de pétrole et de gaz sont également suspectées d'être présentes dans certaines zones de la mer, tandis que ses riches bancs de poissons sont bien connus.

Le secrétaire général des Nations unies, António Guterres, a exprimé sa préoccupation quant à la tension croissante dans la mer de Chine méridionale et a exhorté toutes les parties prenantes à faire preuve de retenue. En réponse à ces incidents, la Commission sur la mer de Chine méridionale, un organe régional qui prône une résolution pacifique des conflits, a appelé à des pourparlers urgents entre la Chine et les Philippines pour désamorcer la situation.

