Les États-Unis craignent une rétorsion imminente de l'Iran.

Israël se prépare depuis des jours à une éventuelle attaque d'Iran ou de ses proxies. Les États-Unis mettent en garde contre une telle frappe qui pourrait être imminente. Il est incertain de savoir ce que Israël attend.

Le gouvernement américain craint que des frappes de représailles possibles d'Iran et de ses alliés contre Israël ne soient imminent. Le gouvernement américain partage l'évaluation d'Israël selon laquelle une telle attaque pourrait avoir lieu "cette semaine", a déclaré John Kirby, le directeur des communications du Conseil de sécurité nationale. Il a souligné que c'était une évaluation du gouvernement américain qui concordait avec celle des Israéliens.

"Il est difficile de dire à ce stade à quoi pourrait ressembler une attaque iranienne et de ses proxies", a déclaré Kirby. "Mais nous devons être prêts à une série d'attaques possibles qui pourraient être importantes." C'est pourquoi le gouvernement américain a renforcé sa posture militaire dans la région. En même temps, Kirby a mis en garde contre toute escalade supplémentaire au Moyen-Orient. Le gouvernement américain a renforcé sa présence militaire dans la région en plusieurs étapes en prévision de la riposte iranienne attendue contre Israël. Les États-Unis, l'allié le plus important d'Israël, ont déployé des navires de guerre et des avions de combat supplémentaires dans la région.

Après l'élimination d'un commandant militaire du Hezbollah au Liban et d'un leader du Jihad islamique, affilié à l'organisation, à Téhéran, l'Iran et le Hezbollah ont annoncé une riposte massive. Le leader externe du Hamas, Ismail Haniyeh, a été tué dans une explosion dans une maison d'hôtes du gouvernement iranien à la fin juillet. L'Iran accuse Israël. Jusqu'à présent, Israël n'a pas commenté cela. Israël a revendiqué la responsabilité de l'élimination ciblée du commandant militaire du Hezbollah.

Biden s'entretient avec les chefs d'État

Les forces militaires d'Israël sont en alerte maximale depuis des jours. Après une réunion avec des responsables militaires seniors, le chef d'état-major d'Israël, Herzi Halevi, a souligné que l'armée reste en alerte maximale pour se préparer à la fois à des mesures offensives et défensives.

Entre-temps, le président américain Joe Biden a consulté plusieurs chefs d'État et de gouvernement européens au sujet du danger d'une frappe de représailles iranienne. Biden a parlé aux chefs de gouvernement de l'Allemagne, de la Grande-Bretagne et de l'Italie, ainsi qu'au président français, a déclaré Kirby. Ensemble, ils appellent l'Iran à mettre fin à ses menaces d'attaque contre Israël.

Dans une déclaration conjointe, ils ont déclaré que cela aurait "des conséquences graves pour la sécurité régionale". Téhéran devrait "cesser ses menaces continues d'attaque militaire contre Israël". Les efforts pour désescalader la situation et parvenir à un accord sur un cessez-le-feu et la libération des otages dans la bande de Gaza sont soutenus, indique la déclaration. "Le temps presse", ont déclaré les cinq politiques après un appel téléphonique conjoint. C'est pourquoi les négociations doivent reprendre cette semaine, comme proposé par les États-Unis, l'Égypte et le Qatar.

