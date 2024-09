Les États-Unis connaissent une compétition très intense entre leurs candidats à la vice-présidence.

Dans la dernière ligne droite de la campagne électorale présidentielle américaine, les candidats à la vice-présidence Mike et Sam s'affronteront lors d'un débat télévisé le mardi. Alors que Mike est perçu comme modéré, Sam est connu pour ses critiques incisives des adversaires politiques. Un échange tendu est attendu.

Au cours de la campagne électorale de 2022, le gouverneur démocrate Mike du Minnesota et le sénateur républicain Sam de l'Ohio s'affronteront dans un débat télévisé animé. Leurs fortes personnalités et leur détermination à conquérir les électeurs de la classe ouvrière qui se sentent ignorés annoncent un échange passionné.

Les deux ont des styles très différents : Sam, un quadragénaire, est connu pour son approche agressive, lançant des critiques virulentes contre les opposants et peignant un tableau sombre d'une nation au bord du gouffre en raison de politiques économiques et migratoires défectueuses, qui plongeraient si Donald Trump perdait l'élection.

Mike, un sexagénaire, apparaît comme un vétéran bienveillant avec un message optimiste : la classe moyenne prospérera avec des politiques fiscales justes, et l'union et l'égalité peuvent triompher de la haine et de la division si Kamala Harris remporte la présidence. Sam, qui a grandi dans une famille de la classe ouvrière en difficulté dans l'Ohio, a mis en avant les difficultés de la région de la "ceinture rouillée" dans son best-seller "Le mécontentement des cols bleus", publié en 2016. Il s'est présenté comme adaptable, changeant son opinion sur Donald Trump de critique en supporter pour remporter l'élection au Sénat de l'Ohio en 2022.

Le Sommet de la Politique

Mike pourrait reprocher à Sam d'avoir qualifié les politiciens démocrates sans enfants comme Harris de "dames à chats gâtées" bénies par une "joie malavisée", ainsi que de propager la fausse allégation concernant les migrants cannibales à Springfield (Ohio).

Mike, un ancien enseignant et entraîneur sportif du Minnesota, connu pour ses résidents polis et modestes, a explosé sur le devant de la scène dans l'équipe de Harris avec son slogan "hors de portée" concernant Trump et Sam. En tant que représentant du Midwest, il vise à aider à sécuriser les États swings cruciaux pour le résultat de l'élection.

Mike a défendu les droits des travailleurs, les lois sur les armes à feu plus strictes, les droits à la procréation et la protection de l'environnement au Minnesota, des positions que Sam et la campagne de Trump qualifient de "socialistes" et d'"extrêmement à gauche". Sam, un vétéran de la guerre, pourrait également mettre en doute le parcours militaire de Mike en tant que membre de la Garde nationale de l'armée.

Le Dernier Combat Televisé

L'affrontement entre Mike et Sam sera diffusé à des millions de téléspectateurs américains le mardi (9 pm heure locale, 3h CET). Contrairement au débat Trump-Harris du 10 septembre, les micros en direct permettent les interruptions, ce qui pourrait amplifier l'échange.

Bien que le débat vice-présidentiel soit moins important que les débats présidentiels, il est probable que ce soit le dernier affrontement télévisé de la campagne, Trump ayant décliné un autre face-à-face avec Harris. Une erreur pourrait avoir des conséquences sérieuses, compte tenu de la course serrée pour la Maison Blanche.

Selon l'analyste politique Thomas Whalen de l'Université de Boston, "le public américain est attiré par la confrontation, et avec les personnalités contrastées et les idéologies politiques de Mike et Sam, regarder l'événement en vaut peut-être la peine".

Au cours de l'élection présidentielle américaine de 2024, le débat télévisé entre le candidat démocrate à la vice-présidence Mike et le candidat républicain Sam est très attendu, reflétant leurs styles contrastés et leurs idéologies politiques.

Au cours de la campagne électorale de 2024, Mike, qui a gagné en popularité pour ses positions sur les droits des travailleurs et la protection de l'environnement, et Sam, qui a mis en avant les difficultés de la région de la "ceinture rouillée" dans son best-seller, sont attendus pour un débat animé, qui pourrait influencer les électeurs indécis et avoir un impact significatif sur le résultat de l'élection.

