Les États-Unis connaissent leur plus grande vague de Covid en été depuis au moins deux ans.

Les États-Unis sont en pleine vague significative de Covid-19, et lorsque le Centre américain de prévention et de contrôle des maladies mettra à jour son tableau de suivi des eaux usées vendredi, les experts s'attendent à ce qu'il confirme que les niveaux d'activité virale sont les plus élevés jamais enregistrés pendant une vague estivale depuis que le CDC a commencé à suivre publiquement de telles données en janvier 2022.

Au 3 août, l'indicateur national de l'activité virale du Covid-19 dans les eaux usées du CDC est de 9,01 et en augmentation - à peine en dessous du pic de 9,28 en juillet 2022. Avant qu'elle ne commence à augmenter à nouveau en mai, elle était de 1,36.

«Actuellement, le niveau d'activité virale du COVID-19 dans les eaux usées est très élevé au niveau national, avec les plus hauts niveaux dans la région de l'Ouest des États-Unis», a déclaré le Dr Jonathan Yoder, directeur adjoint du programme de surveillance des eaux usées du CDC, dans un courriel. «Cette vague de COVID-19 de cette année survient plus tôt que l'an dernier, qui a eu lieu fin août/début septembre.»

Les visites aux urgences, les hospitalisations et les décès augmentent également, bien que pas dans la même mesure que les infections, selon le tableau de bord du Covid du CDC. À la fin juillet, le tableau de bord du CDC indique environ 4 hospitalisations pour Covid pour 100 000 personnes dans une zone donnée, contre environ une hospitalisation pour Covid pour 100 000 personnes en mai - le niveau le plus bas depuis le début de la pandémie.

Les données sur les eaux usées du CDC sont également en ligne avec ce qu'ils observent au niveau national dans le réseau WastewaterScan.

«C'est une vague très significative. Les niveaux sont très élevés. Ce sont les plus élevés que nous ayons jamais vus pendant une vague estivale», a déclaré le Dr Marlene Wolfe, professeur adjoint de santé environnementale et publique à l'Université Emory et directrice de programme pour WastewaterScan. «Nous détectons SARS-CoV-2 dans 100 % de nos échantillons dans tout le pays en ce moment.»

Les autorités sanitaires ne suivent plus le coronavirus aussi étroitement qu'elles le faisaient pendant l'urgence de santé publique, et il n'y a plus d'estimations fiables des nouvelles infections quotidiennes ou hebdomadaires aux États-Unis. Au lieu de cela, le pays se fie principalement aux niveaux des eaux usées pour suivre le nombre de nouveaux cas.

Wolfe souligne que la quantité de virus dans les eaux usées ne correspond pas précisément au nombre d'infections. Cela est dû à un certain nombre de facteurs, notamment la quantité d'eau qui circule dans le système d'égouts lors du prélevement d'échantillons, ainsi que la quantité de virus que les gens peuvent éliminer avec un variant donné. despite these variables, she says that sampling over time has shown that there is a strong relationship between the number of people infected in a given area and the amount of virus in local wastewater.

«Nous ne pouvons pas dire exactement combien de cas supplémentaires cela peut être par rapport aux années précédentes, car certains de ces changements ont pu se produire dans le virus dans les zones que nous mesurons», a-t-elle déclaré.

La hausse des cas est due à l'affaiblissement de l'immunité dans la population et à un trio de nouveaux variants qui ont suffisamment dérivé de leur virus parent, JN.1, pour échapper à la capacité de nos anticorps à les neutraliser rapidement.

Les cas augmentent également alors que les enfants reprennent l'école dans de nombreuses parties des États-Unis, offrant ainsi de nombreuses occasions de propagation.

Il n'est pas clair quand cette vague atteindra son pic et commencera à diminuer.

«Ici à Houston, Texas, les chiffres des eaux usées sont toujours élevés et ne diminuent pas. Ils ont atteint un plateau à un niveau élevé depuis plusieurs semaines», a déclaré le Dr Peter Hotez, expert en maladies infectieuses et directeur du Center for Vaccine Development à Texas Children's Hospital.

La vague de cas est également venue avant la disponibilité d'un vaccin Covid-19 mis à jour conçu pour mieux protéger contre les nouveaux variants, qui pourrait aider à ralentir la propagation du virus.

«C'est un peu décevant qu'ils ne soient pas disponibles maintenant, car le Covid est en train de augmenter», a déclaré Hotez.

Le Food and Drug Administration des États-Unis n'a pas encore approuvé les dernières mises à jour des vaccins Covid-19, mais les experts disent avoir entendu dire que les nouveaux vaccins de Pfizer, Moderna et Novavax devraient être prêts dans les semaines à venir.

En juin, la FDA, suivant son processus normal de réévaluation du besoin de changements dans les vaccins Covid, a demandé aux fabricants de mettre à jour leurs vaccins pour l'automne afin de mieux correspondre aux variants qui rendaient les gens malades.

«Nous entendons dire que cela devrait être prêt d'ici la fin septembre, donc nous ne devrions pas avoir à attendre trop longtemps», a déclaré le Dr William Schaffner, expert en maladies infectieuses à l'Université Vanderbilt.

La meilleure chose que les gens puissent faire pour leur propre risque est de se faire vacciner lorsque cela sera disponible, a déclaré Hotez.

«Ensuite, bien sûr, c'est un bon masque N95 ou KN95 lorsque vous êtes dans des zones intérieures bondées», a déclaré Hotez, et de chercher le médicament antiviral Paxlovid si vous êtes testé positif. C'est pourquoi il est également judicieux de se procurer des tests Covid-19 pour identifier si les toux ou les écoulements nasaux sont causés par le coronavirus.

L'augmentation des cas de Covid-19 et des hospitalisations liées est une source de préoccupation pour les responsables de la santé publique, qui surveillent de près les niveaux des eaux usées en tant qu'indicateur des taux d'infection. Le maintien de bonnes pratiques de santé, telles que la vaccination, le port de masques dans les zones intérieures bondées et l'utilisation de médicaments antiviraux en cas d'infection, est essentiel pour atténuer l'impact de la vague.

