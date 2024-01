Les États-Unis concluent discrètement un accord avec le Qatar pour continuer à exploiter la plus grande base militaire du Moyen-Orient

L'accord, qui n'a pas été annoncé publiquement, souligne la dépendance de Washington à l'égard du petit pays du Golfe, qui a récemment joué un rôle central dans la médiation de la libération d'Américains en captivité à Gaza et au Venezuela.

La base aérienne d'Al Udeid, située dans le désert au sud-ouest de Doha, est la plus grande installation militaire américaine au Moyen-Orient et peut accueillir plus de 10 000 soldats américains.

Le mois dernier, le secrétaire à la défense, Lloyd Austin, s'est rendu à Al Udeid où il a remercié le Qatar pour l'augmentation des dépenses consacrées à la base.

Mais il n'a pas mentionné le renouvellement de la base et l'administration Biden ne l'a pas rendu public, alors que le Qatar fait l'objet d'une surveillance accrue pour avoir accueilli des dirigeants du Hamas. Les responsables qataris ont rétorqué que ce n'est qu'à la demande des États-Unis, sous l'administration Obama, que le Hamas a été autorisé à ouvrir un bureau politique à Doha.

La base est une plaque tournante pour les opérations aériennes du commandement central américain en Afghanistan, en Iran et au Moyen-Orient. Les forces aériennes qataries et britanniques opèrent également à partir de la base.

Cette extension intervient alors que les États-Unis ont renforcé leur présence dans la région face à l'escalade des menaces que représentent les groupes militants soutenus par l'Iran en Irak, en Syrie et au Yémen.

Après l'enlèvement par le Hamas de quelque 240 otages israéliens le 7 octobre, le Qatar a été le principal intermédiaire avec le Hamas pour négocier la libération initiale d'un grand nombre d'otages israéliens et internationaux. Il continue de jouer un rôle central dans les pourparlers visant à relancer les négociations sur les otages, en coordination avec la CIA et le Mossad israélien, ainsi qu'avec l'Égypte.

Son rôle dans les mois de négociations concernant les Américains détenus par le Venezuela a été moins public, mais a été mis en lumière après que le président Nicolas Maduro a libéré 10 Américains le mois dernier en échange d'un proche allié accusé par les États-Unis d'avoir blanchi des centaines de millions de dollars.

L'implication du Qatar dans les deux séries de négociations a été considérée comme une extension du rôle de médiateur que le pays a assumé avec d'autres ennemis des États-Unis, notamment l'Iran et les Talibans. Selon les analystes, son immense richesse en pétrole et en gaz naturel, associée à sa capacité à agir en tant que facilitateur, permet au Qatar d'être plus fort que son poids.

Alors que l'accueil des dirigeants du Hamas n'était un secret pour personne, la brutalité du massacre du 7 octobre en Israël a suscité des critiques à l'encontre du Qatar et des appels à l'expulsion du Hamas.

Le président Joe Biden a évoqué ses conversations avec l'émir du Qatar, mais ne leur a pas toujours accordé le crédit qu'ils estiment mériter. Dans une tribune publiée en novembre dans le Washington Post, Joe Biden n'a pas mentionné le Qatar, alors que l'Égypte et d'autres alliés du Moyen-Orient étaient cités. Il n'a pas non plus souligné le rôle du Qatar dans la libération des détenus au Venezuela dans sa déclaration officielle.

Le Pentagone a également décliné la demande de commentaire de CNN mardi.

Des milliers d'Afghans ont été transportés par avion de Kaboul à Al Udeid lors du retrait chaotique des Américains d'Afghanistan en 2021. Le personnel militaire américain s'est efforcé de répondre à l'afflux massif de réfugiés lors de ce que M. Biden a appelé "l'un des ponts aériens les plus importants et les plus difficiles de l'histoire".

Le Qatar a engagé des milliards de dollars de ses propres fonds pour améliorer les installations des aviateurs américains sur la base. Al Udeid est devenue la principale base aérienne du CENTCOM en 2003, transférant les forces et les ressources de la base aérienne Prince Sultan en Arabie saoudite, où la présence d'un grand nombre de militaires américains était plus sensible et controversée.

Si M. Austin n'a pas annoncé la prolongation de l'accord d'Al Udeid lors de sa visite à la base le mois dernier, il a déclaré que les États-Unis et le Qatar "prendront officiellement des mesures pour développer et renforcer leurs relations bilatérales en matière de défense".

"Nous y parviendrons grâce à l'engagement du Qatar à fournir des ressources importantes pour accroître les capacités de la base aérienne d'Al Udeid, ce qui permettra de soutenir nos deux forces pour les années à venir", a ajouté M. Austin.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com