Les États-Unis cherchent à éviter un conflit entre Israël et le Hezbollah.

Israël et le Hezbollah libanais continuent d'échanger des actions hostiles, suscitant des inquiétudes quant à une possible escalade vers un conflit plus large. Cependant, l'administration américaine reste optimiste et travaille sur des pourparlers de paix, préférant cette approche. John Kirby, représentant du Conseil de sécurité nationale, a affirmé : "Nous pensons toujours qu'il y a de la place pour une solution diplomatique et que c'est la meilleure voie à suivre." Il a également mentionné qu'une guerre totale n'est pas inévitable et qu'ils feront tout pour l'empêcher.

Kirby a refusé de commenter l'opération récente d'Israël à Beyrouth, déclarant que l'armée israélienne devrait fournir les informations. Il a également noté qu'il n'avait aucune connaissance de la mise en garde préalable du gouvernement américain concernant l'opération.

La États-Unis envisagent une trêve à Gaza

Malgré les appels internationaux à la calme, Israël et le Hezbollah libanais sont toujours engagés dans des attaques mutuelles, augmentant les craintes que la situation ne dégénère en une guerre totale. Des avions israéliens ont prétendument bombardé une cible à Beyrouth, selon les rapports de l'armée libanaise. Les données du ministère de la Santé libanais indiquent au moins 12 morts et 66 blessés, parmi lesquels se trouve allegedly le commandant du Hezbollah Ibrahim Akil.

En ce qui concerne le face-à-face Israël-Hamas à Gaza, Kirby a exprimé l'ambition du gouvernement américain de négocier une trêve et de libérer les otages. Il a déclaré : "C'est difficile, c'est un défi, mais personne n'abandonne. ... Nous continuerons d'essayer".

Les États-Unis sont activement impliqués dans les pourparlers de paix, cherchant à prévenir une escalade potentielle entre Israël et le Hezbollah au Liban, croyant en l'efficacité d'une approche diplomatique. Le gouvernement américain, par l'intermédiaire de John Kirby du Conseil de sécurité nationale, plaide également en faveur d'une trêve dans le conflit en cours entre Israël et Hamas à Gaza et travaille en vue de la libération des otages.

