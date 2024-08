Les États-Unis, avec leurs alliés, préconisent un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas dans la semaine à venir, après avoir présenté un nouveau ensemble de propositions aux parties opposées.

Le "plan d'unification" présenté vendredi visait à résoudre les derniers vestiges de désaccord entre les parties, comme annoncé conjointement par les États-Unis, le Qatar et l'Égypte.

Le président américain Joe Biden a exprimé un optimisme quant à la situation des négociations de cessez-le-feu et des libérations d'otages, qui doivent reprendre la semaine suivante à Cairo. "Nous sommes plus proches que jamais", a-t-il déclaré, en soulignant que les discussions avaient considérablement augmenté les chances d'un accord, "beaucoup plus proches qu'il y a trois jours".

Les deux jours de négociations ont eu lieu dans l'ombre de la tourmente régionale concernant la possibilité d'une attaque iranienne contre Israël, qui pourrait potentiellement compromettre les négociations déjà délicates.

Le communiqué a révélé que le plan "étend la compréhension commune de la semaine dernière", et "élimine les obstacles restants d'une manière qui facilite une exécution immédiate de l'accord".

Les représentants principaux des États-Unis, du Qatar et de l'Égypte se réuniront à nouveau à Cairo avant la fin de la semaine suivante, "avec pour objectif de 'finaliser l'accord dans les termes proposés'" vendredi, selon le communiqué.

Les discussions ont été décrites comme "sérieuses et productives", selon le communiqué, sans fournir de détails sur les points d'accord obtenus au cours de la semaine dernière.

La perte de population à Gaza depuis que Israël a commencé sa campagne contre Hamas a dépassé 40 000 personnes cette semaine, un chiffre inquiétant symbolisant l'urgence à Gaza pour une pause de dix mois de combats brutaux.

Cependant, les efforts pour mettre fin à la situation sont obscurcis par l'incertitude depuis que les bombardements israéliens à la fin juillet ont coûté la vie au chef politique précédent de Hamas et à des figures notables du groupe militant libanais Hezbollah.

Hamas a réaffirmé jeudi sa position, confirmant qu'aucun accord d'échange d'otages ou d'accord de cessez-le-feu ne sera conclu tant que les troupes israéliennes n'auront pas entièrement quitté Gaza.

"Tout accord doit aboutir à un cessez-le-feu complet, à un retrait total de Gaza, au rapatriement des résidents déplacés, à la reconstruction, ainsi qu'à un accord d'échange d'otages", a déclaré Hussam Badran, membre du Bureau politique de Hamas, dans un communiqué jeudi.

