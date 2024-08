Les Etats-Unis arrêtent un chef de gang péruvien recherché pour 23 meurtres dans son pays d'origine.

New York (AP) – Un chef présumé du gang péruvien "Los Killers", suspecté d'être impliqué dans 23 meurtres dans son pays d'origine, a été arrêté mercredi à New York par les autorités américaines de l'immigration.

Gianfranco Torres-Navarro, 38 ans, qui dirigeait "Los Killers" et était recherché pour meurtre au Pérou, a été arrêté à Endicott, dans l'État de New York, à environ 233 kilomètres au nord-ouest de New York, a annoncé jeudi Immigration and Customs Enforcement (ICE). Il est détenu dans un centre de détention fédéral près de Buffalo en attendant une audience immigration.

Torres-Navarro est entré illégalement aux États-Unis à la frontière Texas-Mexique le 16 mai. Il a été arrêté le même jour et a reçu une convocation pour comparaître devant les autorités immigration, selon l'agence connue sous le nom d'ICE. Les autorités américaines ont arrêté Torres-Navarro après avoir reçu des informations le 8 juillet indiquant qu'il était recherché au Pérou.

"Gianfranco Torres-Navarro représente une menace significative pour nos communautés, et nous ne permettrons pas que New York serve de refuge sûr pour les non-citoyens dangereux", a déclaré Thomas Brophy, directeur des opérations d'enlèvement pour le bureau de terrain de Buffalo d'ICE.

Les agents de l'immigration ont également arrêté la petite amie de Torres-Navarro, Mishelle Sol Ivanna Ortiz Ubillus, décrite par les autorités péruviennes comme sa "donneuse d'ordres". Elle est détenue dans un centre de traitement en Pennsylvanie, selon le système de localisation des détenus en ligne d'ICE.

Les dossiers en ligne sur les détenus immigration pour Torres-Navarro et Ortiz Ubillus ne mentionnaient pas d'informations sur les avocats qui pourraient commenter en leur nom.

Le système de justice péruvien a confirmé à l'Agence France-Presse qu'il avait ordonné la localisation et l'arrestation internationale de Torres-Navarro et de sa partenaire Ortiz-Ubilluz le 3 juillet.

Le colonel Franco Moreno, responsable de la division des enquêtes sur les crimes de haute complexité, a déclaré jeudi à l'AFP qu'ils avaient pisté les appels téléphoniques, les géolocalisations et les messages de Torres-Navarro et de son gang d'au moins 10 membres.

"C'est un criminel très dangereux qui se croyait intouchable et qui est responsable de 23 meurtres, y compris d'autres chefs de gang et de leurs familles, dans le but d'augmenter sa leadership criminelle", a déclaré Moreno.

Selon les autorités péruviennes, Torres-Navarro est le chef d'une organisation criminelle connue sous le nom de "Los Killers de Ventanilla y Callao" qui a utilisé la violence pour contrer les rivaux cherchant à s'immiscer dans son activité principale d'extorsion des entreprises de construction.

Torres-Navarro aurait fui le Pérou après le meurtre d'un ancien policier, Cesar Quegua Herrera, et la fusillade d'un employé municipal dans un restaurant de San Miguel en mars, selon les médias péruviens.

Six membres présumés de "Los Killers", formés en 2022 dans une zone le long de la côte Pacifique où se trouve le principal port du Pérou, ont été arrêtés lors de raids menés en juin et accusés de meurtre, de contrat de meurtre et d'extorsion, a déclaré la police nationale du Pérou.

Torres-Navarro était précédemment membre de l'organisation criminelle "Los Malditos de Angamos", a déclaré le Bureau du procureur public du Pérou. Il est également connu sous le nom de "Gianfranco 23", en référence au nombre de personnes qu'il est censé avoir tuées.

Torres-Navarro a réussi à échapper à plusieurs tentatives pour le rendre

