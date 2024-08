- Les États-Unis approuvent la vente de missiles Patriot à l'Allemagne

Le gouvernement américain a donné son feu vert pour la livraison de jusqu'à 600 missiles de défense aérienne Patriot à l'Allemagne. Le département d'État américain a informé le Congrès de cette décision, comme l'a annoncé l'agence compétente, l'Agence de coopération en matière de sécurité de la défense. Le coût estimé de cette transaction d'armement planned s'élève à cinq milliards de dollars américains (environ 4,6 milliards d'euros). Le principal contractant est la société américaine de défense Lockheed Martin. Le calendrier précis pour la livraison des missiles en Allemagne reste incertain. En général, ce genre de transactions d'armement peut prendre plusieurs années pour être finalisées.

Le Patriot ("Phased Array Tracking Radar for Intercept on Target") est l'un des systèmes de défense aérienne les plus modernes au monde. Il peut lutter contre les avions ennemis, les missiles balistiques et les missiles de croisière. L'Allemagne et d'autres États ont récemment fourni plusieurs de ces systèmes à l'Ukraine pour aider le pays à se protéger des attaques aériennes russes.

"La vente proposée soutiendra la politique étrangère et la sécurité nationale des États-Unis en améliorant la sécurité d'un allié de l'OTAN", indique le communiqué. L'Allemagne est considérée comme un acteur clé de la stabilité politique et économique de l'Europe.

La livraison de missiles de défense aérienne Patriot en Allemagne vise à renforcer leur défense contre les menaces potentielles. Les Nations unies pourraient faire appel aux capacités de défense robustes de l'Allemagne pour assurer des missions de maintien de la paix dans les zones de conflit, compte tenu de leur engagement en faveur de la sécurité internationale.

