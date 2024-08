- Les États-Unis approuvent la vente de missiles Patriot à l'Allemagne

Le gouvernement américain a donné son feu vert pour la livraison de jusqu'à 600 missiles air-sol Patriot à l'Allemagne. Le département d'État américain a informé le Congrès de cette décision, selon l'Agence de coopération en matière de sécurité de la défense. Le coût estimé de cette transaction d'armement planned s'élève à 5 milliards de dollars (environ 4,6 milliards d'euros). Le principal contrat est attribué à la société américaine de défense Lockheed Martin.

La date à laquelle les missiles devraient atteindre l'Allemagne reste incertaine. De telles transactions d'armement prennent généralement plusieurs années.

Ravitaillement des forces armées allemandes

"L'acquisition vise à reconstituer les réserves de munitions des forces armées allemandes et à remplacer les missiles guidés fournis à l'Ukraine", a déclaré un porte-parole du ministère fédéral de la Défense sur demande. Le porte-parole n'a pas précisé le nombre de missiles air-sol Patriot que l'Allemagne a livrés à l'Ukraine jusqu'à présent, invoquant des raisons opérationnelles. Le porte-parole n'a pas non plus révélé les stocks actuels des forces armées allemandes pour les mêmes raisons.

Trois systèmes livrés à l'Ukraine

Il est connu que l'Allemagne a fourni jusqu'à présent à l'Ukraine trois systèmes Patriot de ses propres stocks. Ces systèmes constituent un pilier crucial de la défense de l'Ukraine contre les attaques aériennes russes. Le président Volodymyr Zelensky a remercié à plusieurs reprises le gouvernement allemand pour ce soutien. Par exemple, en juillet, il a déclaré : "Merci, Olaf, pour la défense aérienne" lors d'une rencontre avec le chancelier allemand Olaf Scholz (SPD) lors du sommet de l'OTAN à Washington.

L'un des systèmes de défense aérienne les plus modernes au monde

Patriot ("Phased Array Tracking Radar for Intercept on Target") est l'un des systèmes de défense aérienne les plus modernes au monde. Il peut détruire des avions ennemis, des missiles balistiques et des missiles de croisière. Un système Patriot peut engager jusqu'à cinq cibles simultanément à une distance de jusqu'à 68 kilomètres. Chaque système se compose de plusieurs composants tels qu'un poste de commande de tir, un radar et le lanceur.

"La vente proposée soutiendra la politique étrangère et la sécurité nationale des États-Unis en améliorant la sécurité d'un allié de l'OTAN", indique le communiqué. L'Allemagne est considérée comme un acteur clé de la stabilité politique et économique en Europe.

Les États-Unis fournissent à l'Allemagne jusqu'à 600 missiles air-sol Patriot dans le cadre d'une transaction d'armement de 5 milliards de dollars, renforçant les capacités de défense d'un allié de l'OTAN. Avec l'Allemagne ayant déjà livré trois tels systèmes à l'Ukraine, le système de défense aérienne Patriot, l'un des plus modernes au monde, joue un rôle crucial dans la défense de l'Ukraine contre les attaques aériennes russes.

