Les États-Unis appliquent de nouvelles sanctions contre les colons israéliens résidant en Cisjordanie.

Le gouvernement des États-Unis a imposé des restrictions à plus de colons israéliens en Cisjordanie et a exhorté Israël à lutter contre les "extrémistes". Selon le porte-parole du département d'État américain, Matthew Miller, "les actions violentes des colons extrémistes en Cisjordanie entraînent une souffrance humaine importante, mettent en danger la sécurité d'Israël et entravent la possibilité de paix et de stabilité dans la région."

Les nouvelles sanctions ciblent en particulier l'organisation non gouvernementale israélienne Hashomer Yosh, qui, selon son site web, vise à "donner du pouvoir à de nombreux agriculteurs en Judée et en Samarie, en montrant du courage dans la défense de notre terre". Judée et Samarie, également connues sous le nom de Cisjordanie, sont le territoire biblique actuellement occupé par Israël.

L'organisation est accusée par le département d'État américain de soutenir un établissement non autorisé près d'Hébron, dans le sud de la Cisjordanie. Des rapports indiquent que des volontaires de ce groupe, soumis aux nouvelles sanctions, ont bloqué un village cette année, contraignant ses 250 habitants palestiniens à partir.

Les États-Unis imposent également des sanctions à une personne accusée de diriger des barrages et des patrouilles dans le but d'agresser les Palestiniens. Miller a également insisté sur le fait que "le gouvernement israélien doit tenir pour responsables tous les individus et entités impliqués dans la violence contre les civils en Cisjordanie."

Les sanctions américaines contre les colons limitent généralement l'accès au système financier américain, ce qui amène souvent les banques israéliennes à limiter leurs interactions avec les personnes sanctionnées pour éviter des sanctions similaires. Cependant, jusqu'à présent, le gouvernement américain a évité d'imposer des sanctions à des ministres israéliens soutenant les colonies en Cisjordanie.

Depuis le début du conflit entre Israël et l'organisation islamique palestinienne Hamas dans la bande de Gaza en 1967, la situation en Cisjordanie s'est détériorée. Mercredi, l'armée israélienne a lancé une importante opération en Cisjordanie dans le but d'"éliminer l'infrastructure terroriste iranienne-islamique" qui s'y trouve, selon le ministre des Affaires étrangères israélien, Israel Katz.

Selon les chiffres fournis par l'AFP en se basant sur des données palestiniennes, au moins 650 Palestiniens ont été tués dans des opérations de l'armée israélienne ou de colons radicaux en Cisjordanie depuis l'attaque d'Israël par Hamas le 7 octobre. Selon les chiffres israéliens, au moins 19 Israéliens ont péri en raison d'attaques de militants palestiniens.

