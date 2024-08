Les États-Unis annoncent une vague de sanctions contre la Russie.

Les sanctions imposées par les départements du Trésor et d'État des États-Unis ont touché environ 400 individus et organisations, répartis dans des pays tels que la Russie, la Chine, la Suisse, la Turquie et les Émirats arabes unis, comme l'indique un communiqué de presse publié par le département du Trésor.

Ces sanctions ont été annoncées avant le Jour de l'indépendance de l'Ukraine et visent ceux qui renforcent la chaîne d'approvisionnement et l'infrastructure de défense de la Russie, ainsi que ceux qui aident Moscou à contourner les sanctions existantes. Leur annonce intervient alors que l'Ukraine poursuit son avancée audacieuse dans la région de Kursk de la Russie.

Le département du Trésor a déclaré qu'il se concentrerait sur divers réseaux internationaux, notamment ceux responsables de l'obtention d'armes et d'équipement militaire pour la Russie, de l'assistance aux oligarques russes pour contourner les sanctions via des trusts et des corporations offshore, de la bypassing des sanctions imposées aux acteurs informatiques, du blanchiment d'or pour une entreprise russe de l'or sanctionnée et de l'augmentation du secteur militaro-industriel de la Russie en procurant des outils de haute technologie et des composants électroniques.

De plus, le communiqué de presse du département du Trésor mentionne la cible des "sociétés de technologie financière russes qui offrent des services logiciels et informatiques essentiels pour l'industrie financière de la Russie".

Simultanément, le département d'État cherche à cibler les entités et individus impliqués dans la production et les exportations d'énergie, de métaux et de mines de la Russie à l'avenir, l'évasion de sanctions, la base militaro-industrielle de la Russie, y compris la fabrication de véhicules aériens sans pilote (UAV), le soutien de la Biélorussie aux efforts militaires de la Russie et les entreprises de logistique aérienne ; les filiales supplémentaires de l'État Atomique Corporation Rosatom ; et les acteurs malveillants impliqués dans la tentative de rééducation forcée des enfants d'Ukraine, selon le communiqué de presse du département du Trésor.

Cette histoire se développe toujours et sera mise à jour.

Lire aussi: