- Les États-Unis affirment que l'Iran est responsable des attaques par piratage informatique contre diverses équipes de campagne électorale.

Agences de renseignement américaines accusent l'Iran d'infiltrer les communications privées de l'équipe de campagne de Trump

Selon un communiqué conjoint de l'Office du directeur du renseignement national (ODNI), de l'Agence de cybersécurité et de sécurité des infrastructures des États-Unis (Cisa) et du Federal Bureau of Investigation (FBI), les agences de renseignement américaines accusent l'Iran d'avoir tenté d'infiltrer les communications privées de l'équipe de campagne républicaine de Donald Trump. Selon le communiqué, des activités iraniennes ont été observées lors de ce cycle électoral, avec une attention particulière portée à la manipulation de l'opinion publique américaine et à l'exécution d'attaques informatiques contre les élections présidentielles.

Cette allégation inclut également les récentes tentatives d'infiltration de l'équipe de campagne de Trump, qui ont été liées à l'Iran. Le FBI a lancé une enquête sur un incident de piratage potentiel la semaine dernière, impliquant l'équipe de campagne de Trump. Il a été rapporté qu'un dossier interne de 271 pages sur le candidat à la vice-présidence de Donald Trump, J.D. Vance, avait été divulgué aux médias américains. Les dossiers de ce type sont généralement utilisés lors des campagnes électorales américaines pour se préparer aux attaques politiques de l'opposition, selon le porte-parole de Trump. L'équipe de campagne de la vice-présidente américaine Kamala Harris a également annoncé avoir été cible d'une cyberattaque étrangère.

Les agences de renseignement américaines : l'Iran cherche à semer la confusion

Le communiqué conjoint indique également que l'Iran a tenté d'accéder à des individus directement liés aux équipes de campagne des démocrates et des républicains. Le but affiché est de semer la discorde et de miner la confiance dans les institutions démocratiques américaines. Cependant, le dossier Vance n'a pas été mentionné explicitement dans le communiqué.

Les agences de renseignement ont mis en garde contre l'importance particulière que représente l'élection présidentielle américaine du 5 novembre pour l'Iran en termes d'intérêts de sécurité nationale, ce qui renforce sa propension à chercher à influencer l'issue. Elles ont également noté que cette approche n'est pas nouvelle, l'Iran et la Russie ayant déjà utilisé cette tactique lors des cycles électoraux en cours et précédents aux États-Unis et dans d'autres pays.

Google fait des observations similaires

La semaine dernière, des experts en sécurité de Google ont rapporté qu'un groupe de pirates informatiques affilié à la Garde révolutionnaire iranienne avait cherché à accéder aux comptes électroniques des travailleurs de campagne des démocrates américains et du candidat républicain Trump. La Garde révolutionnaire iranienne est la force militaire d'élite du pays.

L'enquête du FBI sur un incident de piratage potentiel la semaine dernière impliquant l'équipe de campagne de Trump suggère des activités de piratage possibles, ce qui est en accord avec les observations des experts en sécurité de Google.

