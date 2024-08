Les États fédéraux reçoivent chacun environ deux milliards d'euros pour leurs kitas

Les pays recevront également environ deux milliards d'euros chacun du gouvernement fédéral pour leurs jardins d'enfants afin d'améliorer l'offre de garde d'enfants au cours des deux prochaines années. Le cabinet fédéral a adopté une résolution correspondante mardi par la procédure dite de circulation, comme l'a annoncé le ministère fédéral de la Famille mercredi matin. Le projet de loi pour la poursuite de la loi dite sur la qualité des jardins d'enfants doit maintenant être adopté par le Bundestag et le Bundesrat.

Selon le ministère, l'argent est destiné à créer plus de postes dans les jardins d'enfants, par exemple pour améliorer le ratio d'encadrement et prolonger les heures d'ouverture, ou pour renforcer les directeurs de jardins d'enfants. Il peut également être investi dans des domaines tels que la restauration, le mouvement, le développement du langage et la garde d'enfants, mais au moins une mesure pour attirer et retenir les travailleurs qualifiés doit être mise en place. Cela pourrait être une extension des capacités de formation ou des investissements dans les reconversions professionnelles ou la qualification supplémentaire.

La situation varie entre les États fédéraux. Dans l'ouest, les experts de la TU Dortmund estiment qu'il pourrait y avoir un manque de jusqu'à 90 000 travailleurs qualifiés dans les jardins d'enfants d'ici 2030. En revanche, dans les États fédéraux de l'Est, il pourrait même y avoir un excédent de personnel en raison du déclin du nombre d'enfants. Selon le ministère, les fonds fédéraux pourraient être utilisés ici pour retenir le personnel existant et investir dans des améliorations de la qualité.

La ministre fédérale de la Famille, Lisa Paus, a décrit comme important le fait qu'il a été possible de fournir environ quatre milliards d'euros pour les jardins d'enfants pour les deux prochaines années malgré les budgets serrés. "C'est un signal fort pour une meilleure qualité des jardins d'enfants en Allemagne. Que les enfants grandissent à Munich, Halle ou Gelsenkirchen : notre objectif est d'avoir des normes égales en matière d'éducation de la petite enfance dans tous les jardins d'enfants."

