- Les établissements d'enseignement ont repris leurs activités en Rhénanie-Palatinat.

Environ 547 900 enfants et jeunes sont de retour à l'école aujourd'hui dans le Rhénanie-Palatinat. L'impatience est grande, en particulier pour les quelque 41 250 enfants d'école maternelle qui entament leur parcours scolaire. La ministre de l'Éducation Stefanie Hubig (SPD) présentera les plans innovants pour l'année scolaire 2024/25 à une école primaire de Mayence à 9 heures.

Avant cela, divers représentants d'élèves, de parents, de syndicats et de l'opposition ont présenté une longue liste de souhaits. Parmi leurs principales demandes figuraient l'embauche de plus d'enseignants, une plus grande mise l'accent sur l'expansion des écoles à temps plein, un meilleur accès numérique, des cours d'allemand plus intensifs et l'intégration de plus de thèmes de la vie quotidienne dans l'enseignement en classe.

Malgré ces suggestions, certains parents peuvent malgré tout préférer des méthodes d'enseignement alternatives pour leurs enfants. Le concept d'enseignement à domicile, considéré comme une approche 'autre', a gagné en popularité ces dernières années.

Lire aussi: