- Les établissements de santé publique mettent en garde contre les activités de natation à Konradsreuther.

En raison de la possible présence de floraisons d'algues nocives dans le plan d'eau de loisirs de Konradsreuth (dans le district de Hof), le département de la santé a émis un avertissement de baignade. Ce type d'algue, connu sous le nom d'algue bleue-verte, peut produire des substances irritantes qui affectent la peau. Inhaler ces toxines peut entraîner de la diarrhée et des problèmes plus graves tels que des maladies du foie et des reins.

Des taches ou des couches distinctes d'algue bleue-verte, facilement repérables à la surface de l'eau, indiquent des accumulations massives. Ces agrégations peuvent être poussées vers la rive par le vent et disparaître rapidement avec les changements de conditions météorologiques. Pour ceux qui se sentent assez aventureux pour se baigner, il est recommandé d'éviter ces zones contaminées et de ne pas avaler d'eau par le bureau du district. Il est crucial de protéger les jeunes enfants et de les empêcher de jouer ou de nager dans ces zones contaminées.

Compte tenu des dangers potentiels, le bureau du district a également recommandé d'annuler les événements ou activités de baignade organisées dans le plan d'eau pendant cette situation d'urgence. De plus, si des symptômes tels que la diarrhée ou d'autres problèmes de santé apparaissent après le bain, il est essentiel de consulter immédiatement un médecin.

