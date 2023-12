Les espoirs de victoire de l'Ukraine s'estompent face à l'affaiblissement du soutien occidental et à l'implacable machine de guerre de Poutine

Un an plus tard, les perspectives sont beaucoup plus sombres. L'offensive ukrainienne dans le sud, prévue de longue date, n'a guère progressé. La Russie semble avoir résisté aux sanctions internationales, pour l'instant, et a transformé son économie en machine de guerre.

Le mode de guerre russe, qui consiste à absorber d'énormes pertes en hommes et en matériel mais à en jeter encore plus dans la bataille, a émoussé l'avantage tactique et technologique de l'armée ukrainienne, comme l'a admis son général en chef dans un essai candide le mois dernier.

L'état d'esprit à Moscou semble sombrement déterminé : les objectifs de l'"opération militaire spéciale" seront atteints et les combats se poursuivront jusqu'à ce qu'ils le soient.

Alors que la longue ligne de front se calcifie de plus en plus, le Kremlin sent que les soutiens occidentaux de Kiev sont de plus en plus sceptiques quant à la capacité de l'Ukraine à récupérer les 17 % de son territoire encore occupés par les forces russes.

Le président russe Vladimir Poutine se réjouit de l'atmosphère beaucoup plus partisane qui règne à Washington, où de nombreux membres du parti républicain s'interrogent sur l'utilité d'envoyer à l'Ukraine une nouvelle aide de 61 milliards de dollars, comme le demande l'administration Biden, estimant que cette aide n'apportera pas grand-chose sur le champ de bataille.

Lors de sa première conférence de presse de fin d'année depuis le début du conflit, M. Poutine a raillé : "L'Ukraine ne produit presque rien aujourd'hui, tout vient de l'Ouest, mais les aides gratuites vont s'épuiser un jour, et il semble que ce soit déjà le cas".

Dans le même temps, le premier ministre hongrois Viktor Orban a bloqué une aide financière de 55 milliards de dollars de l'UE à l'Ukraine, ce qui a fait dire à un homme politique allemand que c'était comme si Poutine lui-même s'asseyait à la table des négociations.

Cette situation met en péril les dépenses publiques, qu'il s'agisse des salaires ou des hôpitaux.

Zelensky, qui, de son propre aveu, est fatigué, a une tâche de plus en plus difficile en tant que vendeur en chef de l'Ukraine, les événements au Moyen-Orient détournant l'attention de l'Ukraine en tant que crise internationale numéro un.

Lors du premier anniversaire de l'invasion, il a prédit que "2023 sera l'année de notre victoire". Il est peu probable qu'il fasse les mêmes prévisions optimistes pour l'année à venir.

La Russie n'est pas exempte de vulnérabilités, mais celles-ci sont à plus long terme. Le conflit a exacerbé sa crise démographique par l'émigration et les pertes sur le champ de bataille. Près de 750 000 personnes ont quitté la Russie en 2022 ; les analystes s'attendent à ce qu'un nombre encore plus élevé de personnes aient voté avec leurs pieds cette année.

La pénurie de main-d'œuvre entraîne une hausse des salaires et donc de l'inflation. L'évitement des sanctions et le maintien de la production industrielle ont un prix, une grande partie de cette production étant désormais consacrée au remplacement des pertes considérables subies sur le champ de bataille et le déficit budgétaire explosant en conséquence.

Le pronostic à long terme pour l'économie russe est sombre - et c'est peut-être là l'héritage le plus fondamental de Poutine.

Mais comme l'a dit un jour l'économiste John Maynard Keynes, "à long terme, nous sommes tous morts". À court terme, Poutine semble inattaquable. Sa réélection en mars est une formalité (le Kremlin l'a déjà reconnu), contrairement aux États-Unis, où une année de campagne fébrile pourrait se terminer par la préparation du second mandat de Donald Trump. C'est le cauchemar de Kiev et le rêve de Moscou.

L'ambiance profondément partisane qui règne au Congrès a fait capoter la demande d'aide supplémentaire de l'administration Biden à Kiev. Les fonds actuellement alloués à l'équipement militaire sont presque épuisés. Un sénateur démocrate, Chris Murphy, a déclaré sans ambages : "Nous sommes sur le point d'abandonner l'Ukraine : "Nous sommes sur le point d'abandonner l'Ukraine.

Dans les capitales occidentales, le mantra du soutien à l'Ukraine a été "aussi longtemps qu'il le faudra". Mais ce mois-ci, à côté de Zelensky, le président Biden a déclaré que les États-Unis soutiendraient l'Ukraine "aussi longtemps que nous le pourrons".

Le combat sur le champ de bataille

Alors que les indicateurs globaux concernant l'Ukraine se détériorent, les lignes de front ne sont guère réjouissantes.

La contre-offensive ukrainienne tant attendue, lancée en juin, était censée démontrer la supériorité de la stratégie de guerre combinée de l'OTAN, enseignée aux brigades ukrainiennes nouvellement formées dans les champs boueux d'Allemagne. Mais cette stratégie était étrangère à la culture militaire ukrainienne et ne s'accompagnait pas d'une supériorité dans le ciel.

Ce qui aurait dû être une course au sud vers la mer Noire s'est transformé en un bourbier de champs de mines denses, les blindés occidentaux étant pris pour cible depuis les airs par les drones et l'aviation russes.

Les unités ukrainiennes ont pris tout au plus 200 kilomètres carrés de territoire en six mois. L'objectif d'atteindre la côte, la Crimée et de diviser les forces russes dans le sud reste un rêve lointain.

Les lignes de front étant gelées, les services de renseignement de Kiev se sont tournés vers des attaques plus spectaculaires : ils ont coulé un navire de débarquement russe en Crimée cette semaine et ont même saboté des lignes de chemin de fer jusqu'à l'Extrême-Orient russe. Les succès remportés en mer Noire ont permis un passage relativement sûr des navires marchands, malgré l'abandon par Moscou, l'été dernier, d'un accord conclu sous l'égide de l'ONU.

Toutefois, malgré leur audace, ces opérations ne modifieront pas l'équilibre fondamental du conflit.

Zaluzhnyi l ' a dit sans ambages : "L'utilisation de drones de surveillance et de frappe prive les deux parties de l'élément de surprise dans les limites du champ de bataille.

"Le fait est que nous voyons tout ce que fait l'ennemi et qu'il voit tout ce que nous faisons.

Mais les vastes réserves de main-d'œuvre et de matériel des Russes (le ministre de la défense Sergey Shoigu s'est vanté de pouvoir réunir 25 millions d'hommes si nécessaire) signifient qu'ils peuvent continuer à matraquer l'armée ukrainienne, plus petite, en réalisant des gains progressifs à un coût énorme.

C'est ce qui s'est passé à Bakhmut l'hiver dernier ; il en ira peut-être de même pour la ville d'Avdiivka, en ruines à Donetsk, dans les semaines à venir.

Le réservoir de recrues militaires en Ukraine s'est considérablement réduit ; les pertes sur le champ de bataille ont privé l'armée de dizaines de milliers de soldats expérimentés et d'officiers de rang moyen. "Tôt ou tard, nous nous rendrons compte que nous n'avons tout simplement pas assez de gens pour nous battre", a déclaré Zaluzhnyi à The Economist en novembre.

L'arrivée des avions de combat F-16 au printemps aidera sans aucun doute l'armée de l'air ukrainienne à défier les avions de combat russes et à soutenir ses propres forces terrestres, mais ce ne sera pas une solution miracle. L'entraînement de base est une chose, voler face aux défenses aériennes russes en est une autre.

Il en irait de même si les États-Unis acceptaient de fournir à l'Ukraine des systèmes de missiles tactiques de l'armée à plus longue portée (ATACMS). (Les missiles Storm Shadow fournis par le Royaume-Uni ont contribué à cibler l'arrière de la Russie).

Quoi qu'il en soit, la paralysie du financement a bloqué le pipeline de l'armement américain et l'Europe n'a pas la capacité de combler le vide.

Certains analystes de premier plan concluent qu'il est temps de procéder à une réévaluation lucide.

"L'Ukraine et l'Occident sont sur une trajectoire insoutenable, caractérisée par une inadéquation flagrante entre les objectifs et les moyens disponibles", écrivent Richard Haass et Charles Kupchan dans Foreign Affairs.

L'objectif de l'Ukraine de récupérer l'ensemble de son territoire est "hors de portée", affirment-ils sans ambages, "la situation actuelle ressemble au mieux à une impasse coûteuse".

Ils recommandent à l'Ukraine de passer à une position défensive en 2024 afin d'endiguer les pertes, ce qui "renforcerait le soutien de l'Occident en démontrant que Kiev dispose d'une stratégie viable visant des objectifs réalisables".

L'armée russe, qui s'est généralement révélée inepte dans les opérations offensives, aurait ainsi encore plus de mal à prendre du terrain.

Pour d'autres, un tel changement récompenserait essentiellement l'agression, permettant à la Russie de faire une pause et de se regrouper, avec des conséquences potentiellement dangereuses pour d'autres pays voisins de la Russie. Elle enverrait également un message erroné quant à l'engagement des États-Unis envers d'autres alliés, tels que Taïwan. Et c'est un échec politique pour Kiev.

Lors de la visite de M. Zelensky, le président Biden a déclaré que "Poutine mise sur le fait que les États-Unis ne tiennent pas leurs promesses à l'égard de l'Ukraine. Nous devons, nous devons, nous devons lui prouver qu'il a tort".

Cela sentait le désespoir. Haass et Kupchan affirment que "l'Ukraine serait bien avisée de consacrer les ressources qu'elle reçoit à sa sécurité et à sa prospérité à long terme au lieu de les dépenser sur le champ de bataille pour un gain minime".

Il y a certainement des signes de tensions au sein de la société ukrainienne, alors que le conflit approche de son deuxième anniversaire et que l'économie peine à renouer avec la croissance, après s'être contractée d'un tiers. Plus longtemps plusieurs millions d'Ukrainiens vivront ailleurs en Europe, moins ils seront enclins à revenir.

Pour l'instant, Zelensky et son cercle restreint ne montrent aucun signe de compromis. Zelensky refuse toute trêve ou négociation. "Pour nous, cela signifierait laisser cette blessure ouverte pour les générations futures", a-t-il déclaré à TIME en novembre.

Au lieu de cela, à moins d'un improbable effondrement du moral des deux camps, les mêmes villes et villages détruits au cours des deux dernières années seront encore disputés au cours des prochaines. L'Ukraine aura les moyens de survivre, mais pas de gagner.

