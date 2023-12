Les espoirs de titre d'Arsenal en Premier League sont compromis par la défaite à domicile contre West Ham

Le but de Tomáš Souček en première période a donné l'avantage au visiteur contre le cours du jeu, avant que le malheur d'Arsenal ne soit aggravé par l'ancien défenseur Konstantinos Mavropanos, qui s'est élevé plus haut que tout le monde sur un corner pour sceller la victoire de West Ham en seconde période.

Le score aurait pu être encore plus lourd pour les Gunners si David Raya n'avait pas arrêté un penalty de Said Benrahma dans les arrêts de jeu.

Cependant, comme cela a été le cas à de nombreuses reprises cette saison, la VAR a de nouveau été un sujet de discussion majeur.

Après avoir revu la préparation de l'ouverture du score de Souček, il a été jugé qu'il n'y avait pas de preuve concluante pour annuler le but, malgré les affirmations d'Arsenal selon lesquelles le ballon était sorti du terrain lorsque Jarrod Bowen avait coupé le ballon pour son coéquipier.

Le manager d'Arsenal, Mikel Arteta, s'est montré beaucoup plus mesuré dans sa réaction à la décision qu'il ne l'avait été lors d'un incident similaire survenu plus tôt cette saison et qui avait abouti à un but de Newcastle.

"La seule chose qu'ils disent, c'est que les images qu'ils ont ne sont pas concluantes", a-t-il déclaré aux journalistes, selon Arsenal.

"Il est dommage qu'avec la technologie dont nous disposons, il ne soit pas possible de dire clairement si le ballon est sorti ou rentré. C'est fait, c'est parti, on ne peut plus rien y faire".

Ce qui préoccupe peut-être encore plus Arteta, c'est le gaspillage dont a fait preuve son équipe contre West Ham.

Arsenal a dominé la majeure partie du match, enregistrant 74 % de possession de balle et 30 tirs contre six pour West Ham, les deux buts des Hammers ayant été inscrits sur seulement trois tirs cadrés.

Au total, Arsenal a effectué 77 touches dans la surface de réparation de West Ham, le plus grand nombre dans un match de Premier League pour une équipe qui n'a pas marqué, selon Opta.

"C'est le football", a déclaré Arteta. Il s'agit d'un match de football", a déclaré Arteta. "Vous regardez ce que nous avons fait dans le match, combien nous avons généré dans le match et voir le résultat est très décevant, mais ils ont été meilleurs que nous dans les deux domaines".

"En football, vous devez faire mieux si vous voulez gagner, et aujourd'hui nous n'avons pas gagné à cause de cela, mais pour le reste, l'équipe a continué à essayer et a eu une attitude incroyable.

"Si nous ne marquons pas de buts en 30 tirs, nous devons en faire 50 ou 60 pour essayer de marquer, c'est la seule chose à faire. Je ne peux pas imaginer un match où l'on domine plus, où l'on touche plus à la surface, où l'on a moins de situations face à une très bonne équipe de West Ham, mais aujourd'hui, cela n'a pas suffi pour gagner le match".

L'incurie d'Arsenal devant le but souligne une fois de plus la nécessité d'un attaquant impitoyable, mais Arteta s'est dit satisfait de l'équipe de joueurs à sa disposition.

"Ce que nous avons, ce sont les joueurs que nous avons, ce sont les joueurs que j'aime le plus", a déclaré Arteta. "Ce que nous devons faire, c'est essayer d'obtenir de meilleures situations, plus d'entraînement, les mettre en confiance et c'est tout, parce qu'ils l'ont fait".

La défaite d'Arsenal est une bonne nouvelle pour Liverpool, qui reste en tête de la Premier League, ainsi que pour Aston Villa et Manchester City dans le peloton de tête.

David Moyes continue de faire un excellent travail en tant qu'entraîneur de West Ham, qui s'est hissé à la sixième place du championnat, à quatre points seulement des places en Ligue des champions, tout en poursuivant sa campagne en Europa League.

Dans l'autre match de Premier League, Brighton & Hove Albion a réalisé une performance impressionnante en battant Tottenham Hotspur 4-2 dans un match à suspense.

Source: edition.cnn.com