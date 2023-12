Les espoirs de l'Ukraine de se qualifier pour la Coupe du monde de cette année s'arrêtent avec la défaite contre le Pays de Galles

L'Ukraine ne s'est pas qualifiée pour la Coupe du monde de la FIFA, la compétition la plus prestigieuse du football, après une défaite 1-0 contre le Pays de Galles, mais lorsque votre pays est en guerre, cela n'a pas vraiment d'importance. L'effusion de sang se poursuit, des vies sont encore perdues.

Pourtant, pendant 90 minutes, lors d'une soirée pluvieuse au Pays de Galles, ce match a eu de l'importance, parce qu'il y avait de l'espoir, une occasion de rêver et d'applaudir.

Lorsque les joueurs ukrainiens se sont rassemblés dans les vestiaires avant la finale des éliminatoires pour la qualification à la Coupe du monde de cette année, ils l'ont fait avec un drapeau national envoyé par la ligne de front accroché à l'un des murs.

C'était un match où la guerre et le football s'entremêlaient. On ne peut oublier pourquoi le cœur des neutres était avec l'Ukraine.

C'est après la victoire 3-1 de l'Ukraine sur l'Écosse, plus tôt dans la semaine, en demi-finale des éliminatoires, que le président ukrainien Volodymyr Zelensky a remercié l'équipe pour "deux heures de bonheur".

Une qualification pour la Coupe du monde aurait donné au peuple ukrainien bien plus que cela, mais un coup franc dévié de Gareth Bale a permis au Pays de Galles de décrocher la dernière place qualificative pour le Qatar en novembre.

L'amitié humaine

L'importance d'un match se mesure à l'atmosphère qui règne à l'extérieur du stade dans les heures qui précèdent le coup d'envoi. C'était le genre de match où les deux groupes de supporters faisaient la queue pour entrer dans le stade et s'y pressaient des heures à l'avance. Le vainqueur remportera la victoire et, dans le cas du Pays de Galles, entrera dans l'histoire.

Les supporters ukrainiens, presque tous vêtus des couleurs nationales, se sont mélangés amicalement aux supporters locaux et ont parlé de la chaleur que leur ont témoignée les supporters gallois.

"C'est de l'amitié humaine", a déclaré Nelya Sushereba, qui avait fait le déplacement depuis l'ouest de Londres. "Nous ressentons le soutien, même de la part des Gallois.

Les supporters ukrainiens étaient principalement venus de Londres, et parmi eux se trouvaient des novices en matière de football.

Pour Andriy Grabar, qui vit dans l'Essex, et sa femme Mariia, le match contre l'Écosse au début de la semaine était le premier auquel ils assistaient.

Le couple a fait part de son désir de soutenir l'équipe, compte tenu de ce qui se passe dans leur pays.

"Notre peuple en Ukraine attend une émotion heureuse", a déclaré Andriy, tandis que Mariia a résumé les sentiments d'avant-match de manière succincte : "Ce serait une petite victoire pour un objectif plus grand".

Au cours d'une soirée riche en émotions, les joueurs ukrainiens sont entrés sur le terrain avec leurs drapeaux nationaux sur les épaules.

Quelques instants avant que les joueurs ne s'alignent pour les hymnes, le chanteur folklorique gallois Dafydd Iwan a entonné "Yma o Hyd", une chanson adoptée par les supporters du Pays de Galles comme leur hymne officieux. Ses paroles émouvantes - le refrain, traduit en anglais, est "malgré tout le monde et tout, nous sommes toujours là" - auraient pu trouver un écho chez les supporters visiteurs.

Pendant la majeure partie du match, c'est l'Ukraine qui a eu le plus de raisons d'applaudir, même si le millier d'Ukrainiens présents dans le stade étaient à peine audibles, tant le vacarme des supporters locaux était important.

La première Coupe du monde du Pays de Galles depuis 64 ans

Le Pays de Galles doit sa place au Qatar aux exploits de son gardien Wayne Hennessey. En première mi-temps, Roman Yaremchuk et Viktor Tsygankov ont tous deux occupé le portier gallois, ce dernier gâchant la meilleure occasion de la mi-temps lorsqu'il s'est retrouvé face au but mais n'a pas réussi à toucher la cible.

En fin de match, un arrêt brillant de Hennessey, qui repoussait la tête du remplaçant Artem Dovbyk, permettait à son équipe de conserver l'avantage.

Outre Hennessey, l'autre joueur clé du Pays de Galles, comme c'est souvent le cas, était Bale, et c'est son coup franc qui a été dirigé dans les filets par le capitaine Andriy Yarmolenko.

Bien que l'étoile de Bale ait pâli au cours de ces dernières années au Real Madrid, l'attaquant reste le joueur le plus puissant du Pays de Galles, inscrivant deux buts exceptionnels au début de l'année contre l'Autriche pour propulser le Pays de Galles en finale.

Malgré toute la bienveillance d'avant-match - les supporters gallois ont même applaudi l'hymne national ukrainien - ce match allait permettre au Pays de Galles d'effacer ses démons de la Coupe du monde.

La dernière fois que le pays de Galles s'est qualifié pour la plus grande compétition de football, l'homme n'avait pas marché sur la lune et c'est un adolescent, Pelé, qui avait marqué le but victorieux qui avait éliminé le pays de Galles en quart de finale en 1958. L'attente a été longue, et les qualifications ont souvent été ratées de peu.

Il s'agissait sans doute de la dernière occasion pour la "génération dorée" du pays - dont Bale et Aaron Ramsay - de se qualifier pour l'événement phare du sport.

Au coup de sifflet final, c'est Bale, remplacé après la pause, qui sprintait sur le terrain pour célébrer avec ses coéquipiers, tandis que les joueurs ukrainiens tombaient à genoux de désespoir.

Les visiteurs ont tout donné et, à juste titre, les deux équipes ont été acclamées par les supporters au coup de sifflet final. Au milieu de leur liesse, les joueurs gallois ont pris le temps de se rendre dans le coin du stade où se trouvaient les supporters ukrainiens pour, comme l'a dit Robert Page, le manager de l'équipe, "leur montrer leur reconnaissance".

Interrogé sur l'avenir de l'équipe, le sélectionneur ukrainien Oleksandr Petrakov a déclaré aux journalistes après le match : "Je peux seulement dire que nous avons un match à jouer le 8 de ce mois et que c'est notre avenir".

"Nous avons fait tout ce que nous pouvions, mais je veux vraiment que les Ukrainiens se souviennent de nos efforts collectifs", a ajouté Petrakov, dépité.

"Je voudrais dire que nous sommes désolés de ne pas avoir marqué, mais c'est le sport, c'est comme ça que ça se passe. Les mots me manquent. Je ne sais pas quoi dire.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com