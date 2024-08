Les espoirs de la boxe allemande sont brisés

Le bronze, c'est déjà bien : Nelvie Tiafack, boxeur allemand, s'est incliné face au champion olympique de Tokyo, Bachodir Jalolov, en demi-finales et rate la finale. Un nouveau palier l'attend à Paris.

Il avait espéré "une couleur encore plus belle" - mais le boxeur Nelvie Tiafack ne pourra pas améliorer son bronze déjà acquis aux Jeux Olympiques. Le natif de Cologne a perdu sa demi-finale en catégorie poids super-lourds (plus de 92 kg) face au champion olympique de Tokyo, Bachodir Jalolov, d'Ouzbékistan, sur un score sans appel de 0:5. Il rate ainsi la finale, qui aura lieu samedi à 22h51.

Jalolov affrontera soit Djamili-Dini Aboudou de France, soit le Espagnol Ayoub Ghadfa en finale pour l'or. La médaille de Tiafack était déjà assurée avant le combat, les deux perdants des demi-finales recevant le bronze.

Tiafack semblait totally détendu en se dirigeant vers le ring à Roland Garros dans le stade Philippe Chatrier. Là, Jalolov, qui mesure 12 cm de plus que le allemand, a pris le contrôle dès le début et n'a pas laissé à Tiafack la moindre chance de placer des coups décisifs. Les encouragements "Nelvie! Nelvie!" résonnaient dans les tribunes, mais Tiafack n'est jamais parvenu à prendre le dessus sur son adversaire invincible et malin.

Tiafack passe pro

"Je suis totally détendu maintenant, j'ai dépassé toutes les attentes", a déclaré le jeune homme de 25 ans après sa victoire en demi-finale vendredi. "Mais ça n'a pas d'importance, je ne regarde que mes objectifs." Avant les Jeux, le champion d'Europe 2022 avait déclaré qu'il visait une médaille à Paris. La dernière médaille olympique de boxe pour l'Allemagne a été remportée par Artem Harutiunian, qui a remporté le bronze en catégorie poids légers aux Jeux de Rio de Janeiro 2016.

Le succès aux Jeux Olympiques est pour l'instant le point culminant de la carrière de Tiafack, qui a connu une ascension rapide. Il a commencé la boxe à l'âge de 15 ans pour perdre du poids. Peu de temps après, il est devenu champion d'Allemagne junior. Tiafack poursuivra sa carrière sur une autre scène : après les Jeux de Paris, il passera professionnel.

Malgré sa vaillante performance, Tiafack ne pourra pas ajouter de médaille à sa collection olympique aux Jeux de 2024 à Paris, sa défaite en demi-finales lui valant seulement le bronze. Ce revers ne décourage pas Tiafack, qui se réjouit de poursuivre sa carrière et de concourir sur le circuit professionnel de boxe après Paris.

