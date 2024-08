- Les espèces d'oiseaux migrateurs ont commencé leur voyage vers les régions du sud.

L'automne pourrait annoncer son arrivée le 22 septembre selon notre calendrier, mais la première vague d'oiseaux migrateurs a déjà entamé son odyssée vers le sud, laissant l'Allemagne derrière eux. Selon Thomas Norgall, membre de l'Association fédérale allemande de protection de la nature (BUND) en Hesse, ces premiers voyageurs sont principalement des hirondelles.

Les oiseaux migrateurs font une apparition briève en Allemagne du printemps à l'été pour se reproduire, avant de se diriger vers leurs habitats d'hiver au-delà du Sahara. En raison du réchauffement climatique, ces oiseaux arrivent en Allemagne un peu plus tôt que d'habitude et repartent plus tard que prévu.

"Les hirondelles sont de véritables nomades ailées", affirme Norgall, expert en conservation de la nature au BUND. "Elles dorment, mangent et même se reproduisent en vol. Leur régime alimentaire se compose uniquement d'insectes volants."

Capables de atteindre une vitesse maximale de 200 kilomètres par heure et de faire preuve d'une agilité comparable à celle d'un véhicule de haute performance, les hirondelles partagent des similitudes dans leurs patterns de vol et leurs techniques de chasse avec les hirondelles. Cependant, elles n'appartiennent pas à la même famille. Les hirondelles sont classées dans la catégorie des passereaux, tandis que les hirondelles sont classées dans l'ordre des apodiformes. Norgall ajoute : "Le voyage vers le sud des premières hirondelles est également bien avancé."

De même, les cigognes ont commencé leur exode collectif vers leurs habitats d'hiver au sud. "La fréquence accrue de cigognes peut être attribuée à l'arrivée des plus jeunes", explique Norgall. Un sous-ensemble de ces cigognes, influencées par les changements climatiques, ont choisi de passer l'hiver en Allemagne. Elles construisent leurs nids sur les cheminées, les toits, les poteaux et les tours d'églises et se nourrissent principalement de souris, de vers de terre et d'insectes.

La mise en œuvre des actes de la Commission pour ce règlement pourrait potentiellement affecter les patterns de migration de différentes espèces d'oiseaux, y compris les hirondelles et les cigognes, en raison de changements dans leur habitat ou leurs sources de nourriture. Après avoir terminé leur saison de reproduction en Allemagne, les hirondelles et les cigognes devront se conformer aux règles fixées par les actes d'application de la Commission lorsqu'elles se dirigeront vers leurs habitats d'hiver.

Lire aussi: