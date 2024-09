Les espaces de travail vides pourraient aider à remédier aux carences en logements.

Une étude réalisée par l'Institut Ifo en collaboration avec Colliers reveals que le télétravail, qui rend de nombreux bureaux vacants, pourrait permettre de transformer ces espaces en logements pour plus de 100 000 personnes. Cela pourrait aider à résoudre la pénurie de logements, mais des obstacles financiers persistent.

Dans les sept grandes villes allemandes, à savoir Berlin, Hambourg, Munich, Cologne, Francfort, Stuttgart et Düsseldorf, environ 60 000 nouveaux logements pourraient être construits à partir de 100 000 bureaux vacants en raison du télétravail, selon les conclusions de l'étude.

Selon le chercheur de l'Ifo, Simon Krause, "Les bureaux vacants pourraient soulager la pénurie de logements dans les zones urbainesprime, mais seulement une petite proportion de conversions potentielles sont viables sur le plan financier." L'étude a montré que environ 30 % de ces bureaux vides sont techniquement et légalement éligibles pour une conversion résidentielle, ce qui représente environ 2,3 millions de mètres carrés selon les taux de vacance actuels.

Compte tenu de la prévision de diminution de la demande d'espaces de bureau, 3,5 millions de mètres carrés d'espace supplémentaires pourraient devenir disponibles. En supposant une perte de surface de 20 %, une taille d'appartement standard de 77 mètres carrés et une maisonnée composée de 1,7 personne, l'étude suggère qu'environ 60 000 appartements pourraient être construits pour loger 102 000 personnes.

Krause a souligné que la viabilité économique de la conversion résidentielle est souvent limitée. Andreas Trumpp de Colliers, co-auteur de l'étude, a ajouté : "Des utilisations alternatives créatives ainsi que des conversions partielles et un développement urbain sont nécessaires pour répondre aux besoins urbains tels que le logement, le commerce et les loisirs."

La tendance du travail à domicile en Allemagne est restée inchangée depuis presque deux ans, avec 25 % des employés continuant à travailler à domicile. Plus des deux tiers des entreprises ont mis en place cette pratique. L'étude prévoit une diminution de 12 % de la demande d'espaces de bureau d'ici 2030.

Les grands prestataires de services, qui occupent la majorité des espaces de bureau, réduisent et relocalisent vers des sites modernes et centralement situés. Selon l'étude, un quart des grandes entreprises de services réduisent leur espace de bureau et 20 % prévoient de relocaliser au moins un bureau. Krause a conclu : "Le télétravail est susceptible d'augmenter les taux de vacance et la probabilité de bâtiments de bureau sans utilisation alternative."

La transformation des bureaux vacants en logements pourrait contribuer de manière significative au marché de l'immobilier, potentiellement en créant 60 000 nouveaux logements dans les grandes villes allemandes. Cependant, seule une fraction de ces conversions sont viables sur le plan financier en raison de contraintes économiques.

