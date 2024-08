Les éruptions solaires potentielles pourraient dépasser leur intensité précédente d'un facteur trois.

Cette année, nous avons été bénis par des aurores boréales apparues à des endroits où nous ne les attendions pas. La force motrice derrière cela est les tempêtes solaires intenses qui affectent le champ magnétique de la Terre. Ces spectacles spectaculaires se produisent en raison de la collision des particules chargées du vent solaire avec notre champ magnétique.

La multiplication des aurores boréales n'est pas choquante car le soleil est en phase active de son cycle. Comme le souligne l'astrophysicien Volker Bothmer, "Le soleil est plus actif que lors du cycle précédent." Un cycle solaire dure environ 11 ans, passant de l'activité minimale à maximale. During the peak, we witness an increase in solar spots, flares, and coronal mass ejections, altering space weather and enhancing the risk of solar storms.

Les pièges des tempêtes solaires intenses

Bien que aucun record extrême n'ait été enregistré pour le moment, les lectures actuelles du cycle solaire 25 dépassent celles du cycle précédent. Selon Bothmer, "Nous ne savons pas encore jusqu'où cela ira." Les niveaux d'activité solaire des cycles 21 à 23 étaient notablement plus élevés, ayant donné naissance à plusieurs tempêtes solaires majeures atteignant des vitesses allant jusqu'à 2 000 km/sec (7,2 millions de km/heure). Les tempêtes régulières se déplacent à des vitesses comprises entre 250 et 1 000 km/sec.

Heureusement, la Terre évite généralement le chemin direct de ces tempêtes solaires monumentales, ce qui maintient les chances de dommages satellitaires ou de panne de courant minimes. Un exemple notable des conséquences des tempêtes solaires a été la panne de courant au Québec, au Canada, en 1989, déclenchée par une tempête géomagnétique. "Il y a environ une à quatre telles événements intenses par cycle", explique Bothmer. "Nous en avons connu un en mai de cette année."

Des aurores boréales touchant l'Allemagne

En mai, l'une des tempêtes solaires les plus puissantes du siècle s'est produite, culminant le 11 mai. Cette tempête géomagnétique de niveau G5 a perturbé considérablement la Terre, provoquant des aurores boréales visibles aussi loin au sud que les Caraïbes et la Floride. Cette tempête solaire a même été comparée à l'événement de Carrington de 1859, la plus forte tempête solaire jamais enregistrée dans l'histoire.

Cependant, cela pourrait être juste le début, prévient Bothmer : "Les tempêtes solaires peuvent être deux ou trois fois plus puissantes que l'événement de Carrington." Avec environ 10 000 tempêtes solaires par cycle, il n'est pas rare que des événements plus extrêmes se produisent. NASA et d'autres organisations spatiales utilisent des satellites comme l'Observatoire solaire et héliosphérique (SOHO) pour surveiller les tempêtes solaires et émettre des alertes précoce

