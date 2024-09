Les erreurs du Gardien:

Eintracht Frankfurt semblait sur le point de remporter la victoire contre Viktoria Pilsen en Ligue Europa, mais un retournement de situation tardif a changé la donne en prolongation. Les Hessen doivent améliorer leur performance dans les matchs à venir.

Après une longue période depuis leur victoire exaltante à Séville, le retour d'Eintracht Frankfurt en Ligue Europa a été décevant. Dans leur compétition préférée, l'équipe a étonnamment perdu un avantage apparemment sûr dans les dernières minutes, ce qui a abouti à un match nul 3:3 (1:1) contre Viktoria Pilsen. Cette contre-performance a suivi trois victoires consécutives en championnat. Malgré cela, Eintracht Frankfurt a conservé une série d'invincibilité en Ligue Europa pour son 14e match consécutif, suite à sa victoire lors de la saison 2021/22.

Des buts de Hugo Ekitike (38.), Eric Junior Dina Ebimbe (62.) et Rasmus Kristensen (67.) ont donné à Eintracht Frankfurt un net avantage, mais des buts de Pavel Sulc (41.), Prince Kwabena Adu (86.) et Vaclav Jemelka (90.+3) ont renversé la situation. Le gardien de but Kaua Santos, qui remplaçait temporairement Kevin Trapp blessé, a semblé incertain lorsque le comeback a été lancé. L'équipe dirigée par Dino Toppmoeller affrontera des défis difficiles à venir, avec des matchs à l'extérieur contre Kiel et Besiktas Istanbul, et un match à domicile contre Bayern, après la pause internationale. Au cours des deux saisons précédentes, Eintracht Frankfurt a participé à la Ligue des champions, puis à la Ligue Europa.

"La Ligue Europa est une compétition spéciale pour Eintracht"

Depuis leur triomphe en 2022, la Ligue Europa a une signification particulière pour Eintracht Frankfurt, a souligné Toppmoeller avant le match. "Nous le reconnaissons tous, et c'est ce que tout le monde ressent", a-t-il déclaré. "Gagner à nouveau le titre est un souhait, mais nous devons y parvenir étape par étape." Au début, le "nouveau troupeau" (Toppmoller) composé d'Ekitike, d'Omar Marmoush et du débutant Igor Matanovic a eu besoin de temps pour trouver son rythme.

Matanovic a testé Martin Jedlicka avec un tir bas (17), mais en dehors de cela, Eintracht a principalement tourné autour de la surface de penalty de Pilsen, malgré une possession importante. Après une passe parfaite de Kristensen et Ekitike, Ekitike a marqué avec un tir du gauche dans le coin éloigné pour prendre l'avantage. Cependant, Sulc a rapidement répliqué avec un tir exceptionnel de loin, la première véritable occasion des outsiders.

En deuxième période, les supporters sont devenus silencieux en raison d'une urgence médicale dans les tribunes, et l'équipe a eu du mal à retrouver son rythme et son élan dans l'atmosphère pesante. Il a fallu deux changements pour injecter de l'énergie fraîche et un nouveau dynamisme, avec "Joker" Ebimbe marquant un superbe passe d'Ekitike. Peu de temps après, Kristensen a marqué un autre but avec un tir puissant. Après l'égalisation d'Adu, la tension est revenue, mais Santos a raté l'occasion et a été obstrué par ses propres coéquipiers.

Malgré ce revers, la Ligue Europa reste une compétition chérie pour Eintracht Frankfurt. Le prochain match d'Eintracht en Ligue Europa est un match à l'extérieur contre Kiel.

