Les erreurs de Harvard suscitent une controverse

Il y a quelque temps, l'université la plus riche du monde était connue pour ses remarquables victoires en matière d'investissement. Malheureusement, elle traverse actuellement des difficultés financières et accuse un retard par rapport aux autres établissements de la Ivy League dans la gestion de l'argent, générant des rendements dont seuls les investisseurs ordinaires peuvent rêver.

En termes monétaires, l'Université Harvard continue de mener la danse avec une fortune massive dépassant les 50 milliards de dollars. Cependant, ses performances en matière d'investissement ont connu une baisse, la plaçant péniblement à la deuxième dernière place parmi les principales universités américaines en termes de rendements financiers sur les 20 dernières années, selon Bloomberg. Avec un maigre retour annuel de 8,8 %, elle se classe septième parmi les institutions de la Ivy League, juste derrière Cornell.

Tandis que d'autres fonds peuvent envier ces rendements, ils sont loin des réalisations passées et des attentes de Harvard. Les experts financiers de l'université ont sans doute fait fortune, mais leur succès a été terni par des changements de personnel fréquents et un mauvais timing. D'autres universités représentent désormais une menace pour le statut autrefois inégalé de Harvard.

Maîtres de la finance au service de l'excellence académique

Pendant des années, le succès financier de Harvard n'était pas seulement lié à sa supériorité académique, mais aussi à sa position de leader mondial en matière d'investissement. Depuis ses bureaux sur le port de Boston, la Harvard Management Company (HMC) gérait l'actif de l'université et est devenue l'une des principales sociétés de gestion d'actifs mondiales. Son ancien consultant devenu PDG, Ron Daniel, a quadruplé la richesse de l'université en 2004, transformant cette dernière en un fonds spéculatif personnel.

Aujourd'hui, Harvard est loin de cette réussite. Au cours des 20 dernières années, même 60 % de tous les gestionnaires de fonds universitaires ont surpassé l'université la plus riche du monde. Et au cours des 10 dernières années, même 80 % des gestionnaires de richesse universitaires aux États-Unis ont réalisé de meilleurs rendements. Cette baisse des performances est en partie due au turnover élevé du personnel suite au décès de Daniel. Sept différents PDG, dont Mohammed El-Erian, ancien patron de Pimco, ont rejoint et quitté Harvard, avec l'université qui leur a versé approximativement 800 millions de dollars au cours des 20 dernières années.

De plus, le nombre d'employés a augmenté. Des centaines de traders gèrent les finances de l'université, cherchant à booster les rendements. Cependant, de nombreux investissements n'ont pas été couronnés de succès. Ils ont manqué des tendances ou s'y sont joints trop tard. Pendant la crise financière, Harvard a subi la plus importante perte parmi les établissements de la Ivy League. Entre-temps, le rallye boursier qui a suivi a largement contourné ses gestionnaires de fonds. Harvard a également réduit ses investissements dans les combustibles fossiles et s'est étendue aux investissements alternatifs, tels que l'exploitation forestière brésilienne. Bien que ces investissements aient brièvement amélioré les performances, des concurrents comme Yale ont externalisé leur gestion de richesse à des fonds spéculatifs et des fonds de capital-investissement plus tôt et ont obtenu de meilleurs résultats à long terme.

Un champ pétrolifère avec des amphithéâtres attenants

Pour atténuer les critiques publiques, Harvard ne dévoile plus les détails de ses performances en matière d'investissement et de fonds. Entre-temps, ses concurrents, tels que l'Université du Texas, sont prêts à la dépasser grâce à leurs importants fonds de dotation d'environ 45 milliards de dollars, se préparant à revendiquer le titre d'université la plus riche du monde.

Alors que Harvard s'est retirée du secteur pétrolier et gazier, l'Université du Texas a connu des succès financiers dans ce domaine. Dans l'ouest du Texas, l'université possède un champ pétrolifère étendu de 8 500 acres, plus grand que la moitié de la taille de la Thuringe, au cœur du plus productif et du plus grand champ pétrolifère des États-Unis. La hausse des prix du pétrole a grandement bénéficié aux étudiants de l'UT ces dernières années. À l'origine, l'université ne gagnait que 500 dollars en frais de licence pour les opérations du champ pétrolifère en 1923. Aujourd'hui, elle en gagne jusqu'à 2 milliards de dollars par an de la part de différentes sociétés pétrolières.

En essence, l'Université du Texas est depuis longtemps à la fois un champ pétrolifère et un centre d'apprentissage académique. Grâce aux pétrodollars, l'université gère ses fonds comme un petit fonds souverain, jouissant de stabilité et de protection contre les investissements volatils. Cependant, elle fait également face à des défis environnementaux similaires à ceux des grandes sociétés pétrolières, traitant des problèmes liés à la production et au traitement des déchets pétroliers. Tant que le pétrole continue de couler, les finances de l'université devraient rester stables.

Malgré la baisse de Harvard, un autre établissement prospère dans le monde des investissements. L'Université des Pays-Bas pourrait potentiellement apprendre de

Lire aussi: