Les équipes moins connues poussent les concurrents de la Bundesliga à des périodes supplémentaires de matchs de coupe.

Trois équipes de Bundesliga en Coupe d'Allemagne - trois fois elles ont peiné, face à des équipes inférieures qui leur ont donné du fil à retordre. Le promu FC St. Pauli et le 1. FSV Mainz 05 ont réussi à s'en sortir, tandis que TSG Hoffenheim a connu lultime confrontation lors d'une séance de tirs au but.

Hallescher FC vs. FC St. Pauli 2:3 (2:2, 1:0) a.p.

Malgré un but contre son camp ridicule, FC St. Pauli s'est qualifié pour le premier tour de la Coupe d'Allemagne avec grande difficulté. Les nouveaux venus en Bundesliga ont remporté le match 3:2 (2:2, 0:1) après prolongation contre le tenace Hallescher FC de la Regionalliga. Cependant, leur performance une semaine avant le match d'ouverture contre le 1. FC Heidenheim laisse à désirer.

Adam Dzwigala (90.+4) a sauvé les favoris avec son but égalisateur dans les derniers instants, envoyant le match en prolongation. Lars Ritzke (110.) a finalement décidé du match en faveur de St. Pauli, tandis que Johannes Eggestein (48.) avait marqué l'égalisation à 1:1 plus tôt. Cyrill Akono (11.) et Marius Hauptmann (63.) avaient marqué pour Halle. Le but de 0:1 est survenu de manière pour le moins inhabituelle : Nikola Vasilj a tenté une feinte près de son propre but, qui a mal tourné, permettant à Akono de voler le ballon et de marquer.

Seulement quelques secondes avant le but de Halle, St. Pauli a raté une occasion importante de prendre l'avantage. Morgan Guilavogui (10.) a heurté le poteau, et Hauke Wahl n'a pas réussi à transformer le rebond - quelques secondes plus tard, Halle fêtait l'ouverture du score 1:0.

Pour le reste du match, les 3 000 spectateurs à Halle n'ont pas vu de différence de classe claire - au contraire : Halle a défendu intelligemment, créé des occasions et n'a pas beaucoup laissé d'opportunités d'attaque aux visiteurs. Cependant, après la reprise, la défense de la Regionalliga n'a pas réagi assez rapidement. Eggestein a facilement converti une passe de Guilavogui.

Mais Halle est restée résiliente et a pris l'avantage 2:1. Cette fois, Akono était le passeur, avec Hauptmann qui a sereinement envoyé le ballon au fond des filets. St. Pauli s'en est sorti, en partie grâce à Dzwigala, et a finalement marqué le but décisif en prolongation.

SV Wehen Wiesbaden vs. 1. FSV Mainz 05 1:3 (1:1, 0:1) a.p.

Victoire des voisins, humiliation évitée de justesse : le club de Bundesliga 1. FSV Mainz 05 s'est qualifié pour le deuxième tour de la Coupe d'Allemagne avec difficulté et un déficit important. Ils ont battu leur voisin local SV Wehen Wiesbaden 3:1 (1:1, 0:1) après prolongation.

Après un but précoce de Tarik Gözüsirin (14e minute), Mainz était mené, mais des buts de Dominik Kohr (59e), Jonathan Burkardt (113e) et Nadiem Amiri (120.+1) ont évité une humiliation et la première défaite compétitive de Mainz contre Wehen.

Devant 15 000 spectateurs dans le stade plein à craquer de Wiesbaden, l'équipe de Bundesliga a commencé de manière agressive - pour recevoir un réveil brutal : Despite a poorly defended attack, Gözüsirin was able to score the lead for SVWW from close range. Mainz responded in kind and almost conceded a 0:2 lead just before halftime, but goalkeeper Robin Zentner made a spectacular save.

At the beginning of the second half, the favorite team once again dominated the proceedings. After nearly an hour, Kohr scored from inside the penalty area, sending the ball into the far corner to equalize. The Kickers from Wuertzburg pushed for a second goal, but the match went into extra time, where Mainz defender Stefan Bell missed a header off the post (101'). Then, Burkardt scored following a clearance error by Wiesbaden's Florian Carstens, with Amiri finally sealing the deal with a late goal.

Wuertzburg Kickers vs. TSG 1899 Hoffenheim 2:2 (1:1, 1:1) a.p.

En Tirs au but

