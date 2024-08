- Les équipements de fabrication de sous-vêtements provoquent un malaise chez les revendeurs et provoquent une concurrence agressive.

Petra Voigt et Johannes Mehl ont apporté quelque chose d'unique à "Bares für Rares" : une machine à vendre des chaussettes des années 1960 inutilisée. Le duo de Hilchenbach près de Siegen a hérité de cette machine de leurs parents, propriétaires d'une entreprise textile, qui ont transmis l'entreprise familiale pendant trois générations.

Detlev Kümmel est impressionné par l'objet et le décrit comme un "ensemble complet" : la machine, les clés, les manuels d'installation et d'utilisation, ainsi qu'une feuille d'informations - tout est inclus. Kümmel démontre comment la machine fonctionne et conclue, "C'était un véritable plaisir pour les yeux." Kümmel identifie le fabricant comme étant Helios-Automaten de Baden-Baden. Johannes Mehl explique que la machine est en excellent état car elle n'a jamais été utilisée et a passé des décennies dans le sous-sol.

"Bares für Rares" : Les marchands s'enflamment

Petra et Johannes espèrent vendre leur artifact antique pour 750 euros, ce que Detlev Kümmel approuve, en l'estimant entre 600 et 800 euros. Mais l'excitation ne s'arrête pas là. Dès que la machine à chaussettes est révélée dans la salle des marchands, l'ambiance est palpable. "Enfin !", s'exclame Markus Wildhagen, "J'attends ça depuis des années." Une foule se rassemble rapidement autour de l'appareil et chacun y joue.

"Vous nous rendez tous heureux, les hommes", dit Wildhagen à Petra et Johannes lorsqu'ils entrent dans la salle des marchands. Susanne Steiger le corrige en disant, "Tu me rends heureuse aussi", et Esther Ollick montre également de l'intérêt.

Jan Čížek commence les enchères à 100 euros. Mais le prix grimpe rapidement. Tous les cinq marchands participent à l'enchère, dépassant la valeur estimée. Même en atteignant les quatre chiffres : la machine à chaussettes est vendue pour 1600 euros, avec Markus Wildhagen l'achetant pour ce montant.

"Fou", remarquent Petra et Johannes après coup, rayonnants de joie grâce à cette vente. "Ça change vraiment votre humeur."

