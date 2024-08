- Les éponges en Nouvelle-Zélande sont massivement blanchies

En plus des coraux, les éponges peuvent également blanchir. En 2022, des chercheurs ont découvert un blanchiment massif d'éponges dans la région de Fiordland en Nouvelle-Zélande : environ 66 millions d'éponges marines ont été touchées.

La population de l'espèce d'éponge Cymbastella lamellata présente dans la région a été estimée avoir été réduite de presque moitié le long de la côte d'environ 1 000 kilomètres, selon une étude des chercheurs. "Il s'agissait non seulement du plus grand blanchiment d'éponges jamais observé dans le monde, mais aussi de la plus grande mortalité d'éponges jamais enregistrée", déclare le biologiste marin James Bell de Te Herenga Waka - Victoria University of Wellington, principal auteur de l'étude.

Le blanchiment s'est produit pendant une vague de chaleur qui a duré 259 jours, faisant augmenter les températures de l'eau jusqu'à 4,4 degrés Celsius au-dessus de la moyenne. En conséquence, les animaux en forme de coquille ont changé de couleur : du brun foncé au blanc clair. Environ 20 % des éponges le long de la côte ont été entirely blanchies, 75 % ont été partiellement blanchies, et seulement 5 % n'ont pas été touchées.

"Les éponges forment des symbioses avec une grande variété d'organismes, des diatomées aux crustacés et aux zoanthidés à une très grande diversité de micro-organismes", explique Bell. Les relations avec les microbes sont particulièrement importantes, car on suppose qu'ils aident l'éponge à survivre - surtout dans des conditions de stress.

Les diatomées donnent de la couleur

De manière similaire au blanchiment des coraux, l'éponge perd ses diatomées de ses tissus qui lui donnent sa couleur dans des conditions normales. Si le blanchiment conduit directement à la mort des éponges n'est pas encore certain, explique Bell. Il est possible que les éponges aient été mangées par des poissons parce qu'elles sont devenues plus appétissantes ou plus visibles.

Les chercheurs ont également découvert que certaines éponges ont été capables de se remettre du blanchiment. "Cela nous donne de l'espoir que les éponges puissent s'adapter au réchauffement de l'eau", dit Bell. Parce que les vagues de chaleur en mer deviennent plus fréquentes et plus intenses en raison du changement climatique, ce qui a des conséquences significatives sur la vie marine, écrivent les scientifiques.

Le blanchiment des coraux et des éponges partage des similarités, car les deux peuvent perdre leurs diatomées colorées dans des conditions de stress. De plus, l'événement de blanchiment massif en Nouvelle-Zélande dans la région de Fiordland a affecté non seulement les coraux, mais a également entraîné la perte de diatomées chez des millions d'éponges, les rendant potentiellement plus appétissantes pour les prédateurs.

Lire aussi: