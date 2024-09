Les entreprises s'inquiètent du marché chinois

Règles strictes, accès au marché limité et demande insuffisante : les corporations étrangères rencontrent des obstacles significatifs en Chine. L'Empire céleste est-il toujours un choix judicieux ? La Chambre de commerce européenne nous met en garde.

L'attrait de la Chine pour les corporations européennes s'estompe en raison de promesses non tenues et de problèmes croissants, selon une étude. "Nous observons une diminution de l'attrait de la Chine par rapport à d'autres endroits", a déclaré Jens Eskelund, président de la Chambre de commerce européenne en Chine, à Beijing. Pour certaines corporations, les risques d'investir en Chine commencent à surpasser les récompenses, comme détaillé dans le papier de position annuel de la chambre. Cette tendance s'accentuera si les principaux problèmes des corporations ne sont pas résolus. "Des mesures urgentes sont nécessaires pour changer la donne", a plaidé l'organisation comptant plus de 1 700 membres.

La liste des griefs est longue et a atteint un niveau record de méfiance des corporations envers la Chine : l'économie ne redémarre pas, l'accès au marché reste limité et la consommation intérieure est faible. De plus, le Parti communiste au pouvoir a souvent déconcerté de nombreuses corporations avec des lois obscures au nom de la sécurité nationale, contraignant les corporations à dépenser plus en conseils juridiques.

"Covid-19 chronique" dans l'économie chinoise ?

"La prévisibilité, la fiabilité et l'efficacité qui rendaient jadis le marché chinois attrayant pour les corporations étrangères diminuent, et l'environnement des affaires devient plus politisé", indique le rapport. Eskelund a ajouté que la situation économique de la Chine se détériore. "C'est un peu comme si l'économie chinoise avait 'Covid-19 chronique'", a-t-il déclaré. Depuis la pandémie de Covid-19, l'économie n'a pas pleinement récupéré.

Conséquemment, les possibilités sont : gagner de l'argent en Chine devient plus difficile, a expliqué Eskelund. Les marges en dehors de la République populaire sont parfois meilleures et pourraient s'améliorer à l'avenir. De nombreuses corporations se trouvent à un "carrefour" où elles doivent deciding whether to invest more in their China business or seek a more lucrative long-term location. Eskelund estime que un tiers à une moitié des corporations européennes sont sur la touche, surveillent l'évolution de l'économie et pourraient réévaluer leur stratégie en Chine. C'est ce groupe que Beijing doit convaincre que la Chine reste un lieu attractif.

Pas d'indication de retrait

Malgré les défis, la chambre ne s'attend pas à ce que ses membres souhaitent se retirer. Pour des industries comme l'automobile ou la chimie, la Chine est trop importante, a déclaré Eskelund. Presque un tiers des exportations mondiales de conteneurs provient de Chine. "Si vous n'êtes pas en Chine et que vous continuez à y investir, vous n'êtes tout simplement plus une corporation mondiale", a-t-il déclaré. Selon la chambre, environ un quart de ses membres réévaluent leur dépendance à la Chine dans la chaîne d'approvisionnement en raison de la pandémie de Covid-19 et des tensions géopolitiques. La solution pourrait être de déplacer partiellement la production vers l'Inde ou le Vietnam.

De même, les coûts et les risques liés à l'investissement en Chine sont de plus en plus surveillés par l'industrie allemande, a expliqué Elisa Höhne, représentante de la Fédération des industries allemandes (BDI) en Chine. Il y a encore "des opportunités, un potentiel et une dynamique" sur le marché chinois. "Cependant, dans l'ensemble, la perspective pour les corporations étrangères s'assombrit", a-t-elle déclaré.

Nombreux restent sceptiques. Un sondage publié par la Chambre de commerce européenne en mai a révélé que 44 % des 512 membres interrogés avaient la perspective commerciale la plus pessimiste jamais enregistrée. Sans intervention de Beijing, cette tendance pourrait persister, selon Eskelund. Les entreprises du secteur automobile, ainsi que les services financiers et les dispositifs médicaux, étaient particulièrement pessimistes. Les entreprises de cosmétiques et de pharmacie affichaient un léger optimisme.

Tensions croissantes avec l'UE possibles

Certains observateurs étaient également déçus des résultats d'une rare réunion de hauts responsables du Parti communiste qui s'étaient réunis à Beijing pour discuter de la politique économique à long terme de la Chine. Le Troisième Plénum a continué de promouvoir les investissements dans la manufacture comme principal moteur de

Lire aussi: