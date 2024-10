Les entreprises peuvent alléger la pression que subissent les employés chargés de s'occuper de parents âgés ou de parents malades.

Être un aidant tout en travaillant peut conduire à l'épuisement.

Plus de la moitié (61%) des 48 millions de personnes environ aux États-Unis qui s'occupent de proches adultes ou de connaissances sont également travailleuses, principalement à temps plein, comme le montre une étude de 2020 de l'AARP et de l'Alliance nationale des aidants.

Il est inévitable que la plupart de ces aidants travaillant admettent rencontrer des difficultés à gérer leurs responsabilités, comme le confirme un sondage de 2023 mené par l'AARP et S&P Global auprès d'aidants s'identifiant comme tels et travaillant à temps plein ou à temps partiel dans de grandes entreprises.

Différents indicateurs montrent la tension : environ 50 % de retards, de départs anticipés ou de congés ; 32 % prenant un congé ; 37 % réduisant leur temps de travail ou passant à temps partiel ; 16 % renonçant à des promotions ; et presque 16 % arrêtant temporairement de travailler.

Réponses des employeurs

Compte tenu des changements démographiques aux États-Unis et du choix de travailler plus longtemps, le fait de s'occuper de proches est de plus en plus courant dans le monde du travail, a commenté Melinda Izbicki, principale senior chez Mercer, cabinet de conseil en ressources humaines.

Alors que les employeurs ont étendu leurs avantages pour aider la vie de famille et l'éducation des enfants, ils envisagent désormais de nouvelles façons de soutenir leurs employés, notamment en offrant des avantages pour les soins aux aînés.

Offrir aux employés la flexibilité de travailler à distance ou à temps partiel pour accommoder leurs responsabilités d'aidant est un soutien crucial. De plus, certaines entreprises proposent d'autres formes d'aide, telles que :

34 % offrant des références ou des consultations en soins aux aînés dans l'année à venir

20 % offrant un accès aux services de soutien aux soins aux aînés

17 % offrant un soutien de conciergerie pour les aidants

16 % offrant une assistance à la coordination des soins

14 % offrant des congés pour soins aux aînés

10 % offrant des outils numériques pour aider les aidants

Ces avantages sont proposés plus fréquemment par les grandes entreprises de plus de 5 000 employés.

Retour sur investissement pour les entreprises

Le fait de s'occuper de proches se produit souvent par phases dans la vie d'un employé, a expliqué Joseph Fuller, professeur à l'école de commerce de Harvard. Par exemple, un parent en bonne santé et indépendant peut vivre pendant des années avant de développer la maladie d'Alzheimer, un cancer ou de se fracturer la hanche.

Fuller a développé un modèle de retour sur investissement (ROI) pour évaluer la valeur de l'offre d'avantages pour les soins aux proches. En utilisant des données de sondages auprès de plus de 90 entreprises offrant à leurs employés l'accès à Wellthy, une société de soins aux proches offrant une navigation des soins parmi d'autres services, son analyse a montré qu'environ 30 % des répondants ont déclaré que ces avantages les ont empêchés de prendre un congé ou de quitter leur emploi.

Compte tenu du coût élevé du remplacement des employés, minimiser le turnover peut dépasser le coût de l'offre d'avantages pour les soins aux proches.

"Lorsque le coût typique de remplacement de ces travailleurs était de 50 % (du salaire), le ROI était estimé entre 225 % et 340 %, avec des rendements plus élevés à mesure que les coûts de remplacement augmentent", a noté Fuller dans son étude, qui a également montré que plus de la moitié des répondants ont déclaré que les avantages pour les soins aux proches ont réduit leur absentéisme quotidien, augmentant ainsi leur temps de travail.

Aider les aidants financièrement

S'occuper de quelqu'un implique de nombreuses tâches : trouver des médecins, des aides-soignants et des établissements d'hébergement assisté ; accompagner les proches à leurs rendez-vous médicaux ; récupérer les médicaments ; et suivre les horaires de prise de médicaments.

Il est donc bénéfique pour les aidants de commencer par explorer les avantages offerts par leur entreprise pour faciliter ce processus. Si ces avantages spécifiques ne sont pas disponibles, Danielle Miura, planificatrice financière certifiée spécialisée dans les finances des aidants, recommande de discuter de la situation avec son employeur pour explorer les éventuelles accommodations (par exemple, organiser des horaires de travail flexibles, travailler à distance ou prendre un congé sous la loi sur le congé de soins de santé familiale).

Outre son employeur, il peut être possible d Expl

