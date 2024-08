Les entreprises ont subi des conséquences néfastes d'environ 267 milliards d'euros dues aux cyberattaques.

Attaques informatiques ont entraîné environ 266,6 milliards d'euros de dommages au cours des douze derniers mois, selon des études menées par l'association numérique Bitkom, qui a été publiée à Berlin mercredi et a interrogé approximativement 1 000 entreprises de divers secteurs.

Selon le président de Bitkom, Ralf Wintergerst, "La situation de sécurité pour l'économie allemande se détériore." Les entreprises doivent renforcer leurs mesures de sécurité." Le précédent record de dommages s'élevait à 223,5 milliards d'euros en 2021. Environ 81 % des entreprises ont déjà été victimes de vol de données, d'espionnage ou de sabotage, et 10 % supplémentaires suspectent une telle activité. En 2023, ces chiffres étaient respectivement de 72 % et 8 %. Les soupçons se portent de plus en plus sur la Chine. Pour les douze prochains mois, 90 % des entreprises s'attendent à une augmentation des cyberattaques, tandis que les 10 % restants ne prévoient aucun changement.

Les dommages globaux ont augmenté de 29 % en glissement annuel pour atteindre 266,6 milliards d'euros. 70 % (contre 61 % Previously) des entreprises touchées par des attaques les attribuent au crime organisé. Les services de renseignement étrangers sont également souvent désignés comme coupables. 45 % (contre 42 % Previously) des entreprises allemandes touchées ont déclaré pouvoir attribuer au moins une attaque à la Chine. La Russie arrive en deuxième position avec 39 % (contre 46 % Previously). Dans environ deux entreprises sur trois, les cyberattaques sont considérées comme une menace pour leur existence, beaucoup plus que par le passé.

