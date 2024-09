- Les entreprises nordiques allemandes rejettent le salaire minimum proposé de 15 euros

Le secteur économique du nord a critiqué la proposition du ministre fédéral du Travail Hubertus Heil (SPD) d'augmenter le salaire minimum à un maximum de 15 euros. Selon Philipp Murmann, président de l'Association des employeurs de Hambourg et du Schleswig-Holstein, "même avec l'augmentation du salaire minimum à 12 euros suite à la campagne électorale du SPD, le gouvernement de la coalition du feu avait déjà affaibli la Commission du salaire minimum". Maintenant, le gouvernement lui-même prévoit de dicter les salaires.

"We'll fight this with every ounce of our energy," Murmann a déclaré. Bien que la politique puisse constamment réclamer des salaires minima plus élevés, il est autre chose que l'intervention politique semble vouloir handicaper les agents de la négociation collective dans les secteurs critiques.

De plus, Murmann pense que le point de non-retour a été atteint où le salaire minimum coûte des emplois. "L'écart avec les autres groupes de salaires mieux rémunérés est également un problème majeur pour les employeurs", a-t-il déclaré. Cela entraînera des troubles dans les entreprises ou contraindra les employeurs à augmenter les salaires supplémentaires, ce qui se traduira par des prix plus élevés lorsque les prestataires de services essaieront de reporter les coûts de la main-d'œuvre plus élevés sur les clients.

Augmentation du salaire minimum dans les deux prochaines années

Les employés allemands peuvent s'attendre à une augmentation du salaire minimum à un maximum de 15 euros dans les deux prochaines années. Selon le ministre fédéral du Travail Hubertus Heil, cela est une conséquence nécessaire d'une loi de l'UE. "Au fait, 6 millions de personnes en profiteront", a déclaré le politique du SPD lors de l'émission matinale de l'ARD le lundi.

Le salaire minimum légal actuel est de 12,41 euros bruts par heure. À partir du 1er janvier 2025, le salaire minimum augmentera à 12,82 euros, conformément aux décisions prises. Heil: "Et puis, en 2026, le salaire minimum sera compris entre 14 et 15 euros". Le salaire minimum n'avait pas suivi l'inflation. Cependant, le taux d'inflation en Allemagne a récemment chuté à 1,9 pour cent par rapport à l'année précédente.

Malgré l'opposition du secteur économique du nord, y compris l'Association des employeurs de Hambourg et du Schleswig-Holstein, l'Allemagne prévoit d'augmenter le salaire minimum dans les deux prochaines années. Selon le ministre fédéral du Travail Hubertus Heil, cette augmentation est une conséquence nécessaire d'une loi de l'UE et bénéficiera à 6 millions de personnes.

Lire aussi: