- Les entreprises industrielles sont menacées par Merz, comme le montre l'avertissement.

Le leader de la CDU, Friedrich Merz, tire la sonnette d'alarme sur les politiques économiques du gouvernement fédéral qui mettent en danger de nombreuses entreprises industrielles. Merz a souligné que l'Allemagne est actuellement en récession et que la responsabilité en incombe principalement au gouvernement fédéral, et non pas uniquement à l'économie mondiale. Il a fait ces remarques à la suite d'une visite aux aciéries Georgsmarienhütte situées près d'Osnabrück. Merz a mis en avant que la situation actuelle de la coalition du trafic d'influence affecte de nombreuses entreprises.

Merz n'a pas manqué d'exprimer ses préoccupations quant à la survie des aciéries Georgsmarienhütte, en soulignant la nécessité d'une résolution rapide du problème des prix de l'électricité excessifs pour permettre une production d'acier compétitive dans la région. L'entreprise, qui traite des métaux ferreux, consomme autant d'électricité pour un seul four électrique que toute la ville d'Osnabrück.

De plus, Merz a critiqué les plans de budget plus stricts que Volkswagen a élaborés pour les grandes entreprises industrielles en Allemagne. Selon Merz, ces sites ne sont plus assez compétitifs pour tenir le coup.

