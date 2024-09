- Les entreprises européennes exigent l'étiquetage génétique obligatoire

Plus de 370 entreprises du secteur alimentaire, telles que Rewe et dm, ont exhorté les ministres de l'Agriculture des pays de l'UE à introduire un étiquetage obligatoire des aliments génétiquement modifiés.

Des représentants de cette cause ont remis une lettre ouverte au ministre de l'Agriculture de la Hongrie, István Nagy, selon l'Alliance pour les aliments non OGM. Actuellement, Nagy préside le Conseil de l'UE pour l'Agriculture et la Pêche en raison de la présidence tournante du Conseil de l'UE par la Hongrie. Des entreprises de 16 États membres de l'UE ont contribué à la lettre ouverte.

Il y a un débat en cours à Bruxelles concernant l'assouplissement des réglementations de l'UE sur la génétique. La Commission de l'UE a proposé cet assouplissement lors de l'été 2023. Le Parlement européen a également soutenu des directives plus souples pour les aliments génétiquement modifiés en février de cette année. Cependant, contrairement à la proposition initiale de la Commission de l'UE, le Parlement souhaite l'étiquetage futur de tous les produits provenant de la génétique.

Il s'agit de la deuxième fois que l'initiative remet une lettre ouverte. Selon la lettre, "de nombreux de nos clients sont incertains quant aux produits génétiquement modifiés". Ils pensent qu'ils devraient avoir le droit de choisir s'ils souhaitent acheter et consommer ces produits. Ce choix ne peut être possible que si les produits sont clairement étiquetés. Kerstin Erbe, responsable de la gestion de produits chez dm, a déclaré dans un communiqué : "Les citoyens doivent avoir accès à autant d'informations que possible sur leur consommation".

Avant le vote du Parlement européen en février, l'initiative des entreprises avait déjà milité pour le maintien d'un étiquetage strict de la génétique. Cependant, avant qu'une décision finale sur des règles moins restrictives puisse être prise, les pays de l'UE et le Parlement européen doivent trouver un consensus. Les ministres de l'Agriculture des pays de l'UE n'ont pas encore atteint un accord commun, et aucune négociation avec le Parlement ne peut commencer tant qu'un accord n'est pas trouvé.

Si la deregulation se matérialisait, cela pourrait rendre plus simple la génération de nouvelles variétés de plantes à l'aide de méthodes modernes de génétique. Les partisans de ces méthodes affirment que cela pourrait conduire à la création de plantes plus résistantes avec une valeur nutritive plus élevée. Certains espèrent même qu'elle pourrait réduire la dépendance aux pesticides.

D'autres entreprises du secteur alimentaire pourraient rejoindre l'initiative pour plaider en faveur de l'étiquetage obligatoire des aliments génétiquement modifiés. La préoccupation pour le choix du consommateur est universelle, de nombreux clients exprimant de l'incertitude quant à ces produits.

