Les propriétaires d'entreprise en Rhénanie-Palatinat souhaitent une discussion raisonnable sans accusations virulentes de la part des syndicats concernant la couverture des accords régionaux dans la région. Selon Johannes Heger, président de l'Association des Associations d'employeurs (LVU), à l'agence de presse allemande à Mayence, "Si nous voulons attirer plus d'entreprises dans des accords régionaux, nous devons d'abord nous demander pourquoi elles s'en sont éloignées initialement."

Heger a mis en garde contre la sous-estimation des responsabilités des employeurs. En observant les contrats volumineux remplis de nombreuses réglementations spéciales compliquées et difficilement applicables, il n'est pas étonnant que les entreprises se tiennent à l'écart de ces accords.

Au fil des ans, il y a eu une baisse de la couverture des accords régionaux, tandis que le nombre d'accords spécifiques aux entreprises a augmenté de manière significative, selon Heger. Susanne Wingertszahn, présidente de DGB Rhénanie-Palatinat, a précédemment rapporté que près de la moitié des employés en Rhénanie-Palatinat sont désormais couverts par un accord collectif. Cela représentait près des trois quarts au début des années 2000.

Wingertszahn a qualifié ce développement de dramatique, avec seulement un tiers des entreprises en Rhénanie-Palatinat désormais couvertes par des accords collectifs. "La couverture des accords collectifs diminue depuis des années, également en raison de l'évitement par les employeurs de leurs responsabilités", a déclaré Wingertszahn lors d'un entretien avec la dpa.

Pour renforcer la couverture des accords collectifs, les entreprises doivent être convaincues que c'est la meilleure solution pour elles, selon Heger. En mettant en évidence les avantages, cela peut être réalisé. Ces avantages proviennent principalement du fait que les accords sont négociés par des partenaires de négociation égaux qui assurent un équilibre équitable des intérêts et atteignent des accords acceptables pour les deux parties.

Cependant, les revendications salariales agressives et la réduction des heures de travail exigées par certains syndicats pendant les difficultés économiques et les pénuries de compétences ne sont pas seulement malavisées, mais aussi préjudiciables, a argumenté l'homme d'affaires. L'utilisation fréquente et excessive de l'action syndicale est également un facteur décourageant.

Heger met également en garde contre la tentative d'imposer des réglementations impraticables par la loi sur la conformité des accords collectifs. "Cela non seulement fausse la véritable image de la concurrence dans les marchés publics, mais génère également une bureaucratie inutile et des coûts astronomiques aux frais du public."

Le DGB a plaidé depuis longtemps pour l'amélioration de la loi sur la conformité des accords collectifs en Rhénanie-Palatinat. Selon eux, l'objectif devrait être que l'État ne verse des fonds pour les contrats publics qu'aux entreprises qui sont également couvertes par des accords collectifs.

