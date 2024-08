- Les entreprises déposent de plus en plus de demandes d'insolvabilité

Le nombre d'insolvabilités d'entreprises en Bade-Wurtemberg continue d'augmenter. Entre janvier et mai, 1 058 procédures d'insolvabilité ont été déposées auprès des tribunaux locaux, comme l'a annoncé l'Office statistique. Cela représente 302 cas de plus ou presque 40 % de plus qu'à la même période de l'année précédente. Les secteurs particulièrement touchés sont la construction (196 demandes) et le commerce de détail (164 demandes). Dans ce dernier secteur, le nombre de cas a presque doublé par rapport à l'année précédente.

Au total, plus de 10 000 employés ont été touchés par l'insolvabilité de leur entreprise entre janvier et mai. Selon les estimations des statisticiens, ce chiffre est probablement encore plus élevé dans la réalité, car les emplois sont souvent supprimés avant une procédure d'insolvabilité et le nombre d'employés n'est pas connu pour tous les cas. Les créances prévues des créanciers s'élèvent à environ 1,5 milliard d'euros.

Augmentation prévue en 2023

Par ailleurs, selon les informations, 4 550 débiteurs privés ont demandé l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité - 610 de plus ou 15,5 % de plus qu'à la même période de l'année précédente. Cela aabouti à un total d'environ 5 600 insolvabilités d'entreprises et de particuliers au cours des cinq premiers mois de l'année. Les données proviennent d'une évaluation des statistiques d'insolvabilité.

Le nombre d'insolvabilités d'entreprises avait déjà augmenté d'environ un quart à 1 875 en 2023. Cependant, par rapport à la moyenne à long terme, le chiffre était encore relativement bas. Les experts avaient également prévu que plus d'entreprises rencontreraient des difficultés cette année. Les raisons de cela incluent le ralentissement pendant les années de la pandémie, les prix de l'énergie élevés et les taux d'intérêt en hausse. De plus, les règles spéciales que l'État avait introduites pour empêcher une vague d'insolvabilités pendant la pandémie ont expiré.

