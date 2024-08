- Les entreprises de transport emploient des étudiants comme chauffeurs de tramway

Transport en commun en Allemagne lutte contre les pénuries de personnel en embauchant des étudiants comme conducteurs de tramways. Par exemple, à Mannheim, Magdebourg, Dresde et Nuremberg, des jeunes sont embauchés comme conducteurs de tramways. "Le personnel est rare, et tous les leviers sont actionnés pour surmonter ces pénuries", déclare un porte-parole de l'Association des entreprises de transport allemandes (VDV). De plus, il y a une volonté politique d'étendre le service en vue de la protection du climat, de la sécurité routière et de la transition de la mobilité. "Les entreprises se préparent à recruter activement sur le marché du travail", ajoute le porte-parole.

La société de transport du Rhin-Neckar (rnv) à Mannheim utilise des étudiants comme conducteurs temporaires depuis les années 1990. Bien que la formation soit raccourcie de quatre à deux mois, le contenu reste le même que pour les reconversions professionnelles. La société dépense environ 20 000 euros par personne pour la formation, selon le responsable du personnel Steffen Grimm. Le salaire horaire de base pour tous les conducteurs est de 18,56 euros, bien supérieur au salaire minimum légal de 12,41 euros.

La rnv compte environ 1 200 conducteurs de tramways et 25 étudiants conducteurs en service. La VDV n'a pas de vue d'ensemble sur le nombre de conducteurs étudiants dans tout le pays, mais il y a environ 17 300 conducteurs de tramways dans tout le pays.

