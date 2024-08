- Les entreprises de transport de Hambourg-Holstein offrent des bus

L'Autorité des transports publics de Hambourg-Holstein (VHH) prévoit de faire don d'environ 50 bus hors d'usage à des services d'incendie et des organisations humanitaires. La VHH remettra progressivement ces bus cette année et en 2025, selon un porte-parole de la compagnie de bus municipale. Plus de la moitié des bus seront envoyés en Ukraine. Le ministre des Transports de Hambourg, Anjes Tjarks (Les Verts), a déclaré : "En fournissant des bus hors d'usage et pleinement fonctionnels pour des causes caritatives et pour l'Ukraine, nous apportons exactement le type d'aide nécessaire."

Le don de bus de l'Autorité des transports publics de Hambourg-Holstein (VHH) concerne principalement des entreprises de bus, qui fournissent les véhicules hors d'usage. Après avoir reçu les bus, les services d'incendie et les organisations humanitaires ukrainiennes compteront sur ces véhicules des entreprises de bus pour leurs opérations.

