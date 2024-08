- Les entreprises bavaroises considèrent la Suisse comme une destination de déménagement plus favorable.

Selon l'Association des entreprises bavaroises (vbw), la Bavière se positionne comme la deuxième puissance industrielle mondiale, derrière la Suisse, et l'Allemagne dans son ensemble est classée cinquième. Le vbw a ensuite évalué la compétitivité industrielle de 45 nations.

"Les facteurs de succès de la Bavière résident dans son écosystème innovant et la synergie entre l'industrie et les services", déclare le PDG du vbw, Bertram Brossardt. "Sur le plan mondial, la Bavière se distingue par sa liberté d'entreprise et son ouverture aux marchés. En ce qui concerne l'infrastructure, la Bavière se classe neuvième. Cependant, elle accuse un retard en termes de coûts, principalement en raison de salaires et de coûts énergétiques élevés, ainsi que d'impôts élevés. Il y a également une pénurie de main-d'œuvre qualifiée."

L'industrie contribue à un quart du produit économique total de la Bavière, ce qui est supérieur à la plupart des autres économies. Cependant, Brossardt souligne une tendance progressive de déindustrialisation. "Les nouveaux investissements se font principalement à l'étranger, certaines parties de la chaîne de valeur sont délocalisées, et moins de capitaux étrangers affluent en Allemagne. Il est grand temps que le gouvernement fédéral mette en place des contre-mesures."

Nations concurrentes : Asie et Amérique du Nord

Les nations présentant à la fois une forte intensité concurrentielle, indiquée par leur part sur les marchés communs, et une excellente qualité d'emplacement comprennent le Canada, les États-Unis, le Japon, la Corée du Sud, les Pays-Bas, le Danemark, la Suède, la Finlande et l'Australie. La Bavière partage la plus forte intensité concurrentielle avec la Chine. Cependant, malgré sa position de leader en matière de concurrence, la Chine a une "qualité d'emplacement légèrement inférieure à la moyenne" et se classe 25ème au total.

Les nations industrialisées conservent des avantages en matière de politiques gouvernementales, d'infrastructure et de connaissances. Les nations en développement ontHowever, the developing nations have the upper hand in costs. Some developing nations even hold an edge in specific areas, despite the Czech Republic (rank 20) and Malaysia (rank 21) topping the list as the best-performing emerging economies in the industrial location comparison.

