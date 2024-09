Les entreprises allemandes sont en retard sur les questions d'avenir.

Les entreprises de l'avenir doivent adopter des pratiques numériques et durables. Malheureusement, peu d'entre elles sont vraiment enthousiastes à l'idée de relever ces défis. Certains secteurs considèrent la transformation numérique comme une menace.

Selon des recherches sur des sujets à venir comme la numérisation et la durabilité, les entreprises allemandes sont parmi les plus réticentes, selon l'étude "Fokus:Future" menée par le cabinet de conseil Kearney et l'Institut de l'économie allemande (IW). Seules 10 % d'entre elles sont actives dans la transformation, selon leurs conclusions.

"En ce qui concerne les progrès de la transformation en Allemagne, ils sont considérés comme 'satisfaisants'. Par rapport aux normes internationales, notamment à celles de la Chine, l'Allemagne est en retard", a déclaré Marc Lakner, directeur général de Kearney pour la région germanophone. De nombreuses entreprises, en particulier les PME, ne voient souvent pas la nécessité de changer. Cependant, ces entreprises doivent également faire face à des défis tels que les changements démographiques ou les pénuries de main-d'œuvre qualifiée pour booster l'économie allemande.

Pour encourager un changement de perspective, des politiques politiques plus efficaces sont nécessaires, a souligné le directeur de l'IW, Michael Hüther. "Sinon, il sera difficile d'empêcher la désindustrialisation qui se profile."

Seulement environ 11 % des entreprises font partie de l'avant-garde de la transformation, selon Kearney. Le reste est réparti de manière relativement équitable entre les "suiveurs" et les "traînards". Les entreprises des secteurs de la tech, de l'énergie et des pharmaceutiques font partie du premier groupe.

La résistance est la plus forte dans les industries traditionnelles comme l'automobile et la manufacture. Les fabricants de véhicules, en particulier, considèrent la transformation numérique comme un risque, a déclaré le responsable de Kearney, Marc Lakner. "Il y a une attente prudente et une action proactive minimale, également parce qu'il n'y a pas de cadre sécurisé. Certains marchés comme la Chine semblent déjà avoir été abandonnés."

